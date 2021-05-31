與民建聯關係密切的「馬鞍山民康促進會」，2010年起獲政府資助及批地開辦社企「鞍山茶座」，雖然多年來屢被揭違規，但仍獲當局建議續租地皮。《蘋果》最新發現，茶座租用的政府地段同時被10個註冊社團用作會址，大部份社團都不符批地的准許用途，而且都是茶座負責人、民建聯成員楊祥利任要職的社團。當區區議員質疑民康會違反短租條款，認為若再獲續租有欠公允。楊祥利拒絕回應查詢；地政總署就稱並無接獲民康會通知有其他團體使用該地段登記，已去信該會了解。

記者 趙雅婷

馬鞍山民康促進會2010年透過民政事務總署的「伙伴倡自強」計劃獲批250萬元資助開辦「鞍山茶座」，並獲地政總署以短期租約直接批出馬鞍山恆泰路一幅逾3.7萬呎的空置政府土地營運茶座。

民康會與民建聯關係密切，民建聯沙田支部副主席、2012年因破產喪失議席的前沙田區議員楊祥利先後曾任民康會的主席和總幹事，現時亦是鞍山茶座負責人；民康會另一董事招文亮，亦是民建聯的沙田支部委員。

沙田區議員鄭仲恒今年4月中收到沙田地政處的諮詢文件，處方建議以市值租金為該幅逾3.7萬呎的土地續租，用途維持與現時相同。根據沙田區議會發展及房屋委員會的文件，該幅土地容許民康會經營食肆、維修及停泊單車，以及進行露天展覽，並可停泊只限與上述用途有關的私家車。

楊祥利為8登記團體要員

不過《蘋果》調查發現，鞍山茶座涉嫌違反多項批租條款。在警務處的註冊社團名單內，記者就發現至少10個團體都以茶座為登記地址，當中包括馬鞍山文藝協會、馬鞍山粵劇團、欣安邨居民聯會等，大部份更與地政總署批出租約的許可用途無關。

這10個團體中，有8個都有楊祥利的身影，由他擔任組織主席、會長及顧問等主要職位；另外兩個團體分別是馬鞍山單車會及中產聯盟，前者與營辦茶座的民康會關係密切，其Facebook專頁所列的網頁為民康會網址；後者則由楊祥利的黨友、民建聯副主席彭長緯任主席；彭早年亦曾申報為民康會的榮譽會長。

此外，租約雖然容許在有關地段泊車，但車輛必須是與准許用途相關，並不可停泊超過15架私家車。沙田地政處4月回應沙田區議會查詢時，指曾接獲投訴指地皮被用作公眾停車場，處方實地視察雖無發現有關情況，但就見到泊車數目超出上限，已向民康會發警告信。

不過記者分別於今年5月5日及19日到上址視察，發現情況並無改善，兩次均見停泊了近30架私家車，而且經營方式與一般公眾停車場無異。記者5月5日駕駛私家車到停車場，雖然門外設有閘杆及更亭，惟內裏並無人看守，泊車後亦毋須光顧鞍山茶座，全程自出自入。在19日的佛誕公眾假期，亦目擊起碼有一家四口到上址泊車後離去，並無光顧茶座。

議員斥政策部門把關不力

鄭仲恒表示，泊「街外車」及泊車數目過多的情況「成日都有」，甚至有時在深夜、茶座已關門的時分，仍有車輛停泊在內，認為違規情況一直未有改善。鄭又指，民康會容許多個社團使用該地段作為註冊地址，質疑做法違反租約；他批評地政處在承租人不斷違規情況下仍建議續租，「有冇同過民政事務局反映？如果有，就更加弊，民政局見到佢犯咁多次規，仍然肯畀支持佢，係咪有欠公允呢？」

另一位沙田區議員容溟舟亦認為登記團體不符租約用途，「好明顯政策部門把關不力。」容又指，有關社團大部份都是楊祥利「咁多年嘅政治資產，為咗方便佢自己。『中產聯盟』同呢間嘢又有咩關係呢？」容認為，民政事務局局長徐英偉是民建聯成員，他應該秉公處理事件，否則「畀人感覺私相授受。」

記者昨日致電楊祥利查詢，他僅說「我唔想回應」便掛斷電話。

地政總署：未獲通知有其他社團使用該地為會址

地政總署回覆查詢時確認，未有接獲民康會通知有其他社團使用該地作為會址，已去信民康會了解，若發現有違約情況，會採取相應行動。至於續租問題，地政總署就指會在續租前實地視察對方有否違租約，並考慮「相關政策局是否繼續給予政策支持」。

不過當年資助民康會開辦茶座的民政事務總署則指，「伙伴倡自強」計劃有共6年的資助期及監察期，鞍山茶座的監察期已過，毋須再向署方提供營運狀況資料，並無回應關於續租考慮的問題。

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