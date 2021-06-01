警方前年11月重兵圍堵理大，市民到油尖旺一帶「開花」，試圖營救被困校園的抗爭者，逾200人被拘控暴動罪。當中20人在尖沙嘴厚福街遭警方圍捕，其中一男一女的案件原本已定下審期，今日在區域法院再訊時，控方透露被告提供了關鍵新證據，故撤銷兩人的暴動罪。據悉，被告提供了新的涉案片段。

獲撤控的兩名被告分別為理髮師劉智恆（28歲）及無業女子吳海琳（22歲）。

其餘18名被告已分拆另案處理。所有人均面對一項暴動罪，被控前年11月19日在尖沙嘴厚福街、漆咸道南、天文台道、金巴利道、金巴利街、加連威老道、加拿芬道，及金馬倫道，與其他不知名人士一同參與暴動。

18名被告為伍姓男學生（16歲）、高級餐廳顧問詹溢朗（23歲）、女學生何可珊（20歲）、女婚禮策劃員楊淑珍（29歲）、女學生許卓玲（20歲）、羅姓女學生（17歲）、無業女子梁瓊升（23歲）、廚師梁展榮（34歲）、無業男張啟鏗（24歲）、推銷員李駿軒（21歲）、學生彭紹軒（22歲）、建築工人梁安生（24歲）、女推銷員馮煒恩（26歲）、女啤酒推銷員梁敬慈（44歲）、吳姓女生（16歲）、廚師何國棟（23歲）、從事收費電視合約更新工作的梁安逸（21歲），以及文員李昌源（19歲）。

【案件編號：DCCC1055/20】

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