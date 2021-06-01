港府及商界頻頻出招「谷針」，繼有地產商宣佈「打針送樓」，政府昨日宣佈公務員打針後可享有薪假期，又預告可能限制未打針者進入食肆、學校、戲院等場所。消息公佈後，昨日預約接種疫苗人數較前一日雖急升逾萬，惟現時全港多間社區疫苗接種中心仍有大量名額，未來21日多個時段仍接受預約。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，「打針假」的吸引力不大，但相信未打針者禁足的措施以及商界提供的誘因可有效鼓勵市民打針，不過市民仍需時消化，他預計一星期後預約接種的情況才會更踴躍。

科興疫苗門診預約較踴躍 僅6間剩少量名額

供預約打針的網上系統於中午運作暢順，系統於年初啟用後，網絡擠塞的情況已不復見。可供注射BioNTech復必泰疫苗的24間社區疫苗接種中心當中，只有養和醫院未來21天的名額已全數爆滿，伊利沙伯體育館則有11天已額滿，其餘22間中心仍有大量預約名額。

至於提供中國科興滅活疫苗的21間醫管局轄下診所，未來21天幾近全數額滿，只有鴨脷洲、馬鞍山家庭醫學中心等6間診所尚餘少量名額。雖然診所的預約情況踴躍，但5間提供科興疫苗的社區接種中心當中，只有九龍灣體育館及中央圖書館分別有2天及5天額滿，其他日子全部有剩額，其餘3間接種中心更是於未來21日均仍接受預約。

禁足未打針者料可造成群體壓力

崔表示，市民需時消化各界所提出的誘因，預計下星期預約接種的情況才會更踴躍。他認為，政府向公務員提供打針有薪假期的誘因較為遜色，並表示「而家好多人已經work from home，啲人唔會覺得放假好吸引」。反觀商界所提供的抽獎、信用卡優惠等誘因更為吸引，相信類似的獎賞陸續有來，可鼓勵更多人接種疫苗。

崔續稱，政府近乎「咩招都出哂」，獎罰措施需雙管齊下。他亦指，若政府限制未打針者進入食肆、學校、戲院等場所，相信可造成群體壓力，鼓勵市民打針，「例如一家人去食飯，或者去某啲場所，你冇打咪掃興囉」。

崔再次呼籲政府將BioNTech復必泰接種年齡下降至12至15歲，令接種疫苗人數大幅上升，並表示「12至15歲人口有24萬3千人，好多家長都打咗，如果佢哋肯打，好多應該都會帶埋小朋友打」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）