唐狗女去年在公路疑遭汽車撞死，年近七旬老翁路經現場時涉嫌取出狗屍內臟，打算撿回家食用。老翁控一項企圖使用狗肉作食物罪，今在粉嶺裁判法院受審。報警的女途人供稱，當日看到被告拖行狗屍並扯出內臟，她為了還唐狗一條全屍，向被告支付100元以換取他不吃狗肉。惟被告自言「撞聾」，反指女途人「係咁追住嚟，我都唔知你噏乜！」親自打官司的老翁強調，自己只是從路上撿起狗內臟，女途人卻付款鼓勵他吃狗肉。

退休被告張顯明（68歲）被控去年10月14日在落馬洲青山公路新田段往元朗方向對面的行人路上，企圖使用一隻啡色成年雌性唐狗作食物。審訊今由暫委裁判官馮念偉審理，被告沒律師代表，並需要配戴耳機助聽。他表明不會傳召辯方證人，稱「我唔需要（證人），我係清白」。

市民高峰供稱，當日清晨她駕車途經上址，發現被告在行人路吃力地拖行一具狗屍。她相信狗是被車撞死，停車打算上前幫忙，卻發現被告正扯出狗屍的內臟，放進一個膠袋內。高問被告是否狗隻的主人，被告否認。

高要求被告放下膠袋及內臟，但被告拒絕，並稱：「唔關你事，你走開！」高回應指：「你放低，我畀錢你買嘢食！我架車泊喺巴士站，你同我一齊去拎錢！」被告於是將膠袋放在石壆上，跟隨高去取錢。

目擊者不忍狗遭分屍 付100元求被告「唔好食佢」

高回到車後，先用電話開始錄影，打算拍下付款過程作為證據。她給了被告100元「買嘢食」，以換取他不要吃狗肉，惟被告接過錢後，回頭拿走載着狗內臟的膠袋。高追隨被告去到米埔隴村，並表示「你唔放低，我就跟到你返屋企！」被告最終同意放下膠袋。高其後報警，並致電朋友求助，然後留下狗屍，趕往上班。

控方在庭上播放高拍攝的片段，聽到高向被告支付100元，並叫被告「你走啦好唔好？你唔好食佢好唔好？」惟被告接過100元後，再撿起裝有內臟的膠袋，高遂大喊「我報警㗎喇！」高自言是愛狗之人，因不忍心狗隻被分屍，故想取回內臟，「畀隻狗一條全屍」。

被告強調，有關片段不能證明他企圖吃狗肉。他親自盤問時自言耳聾，當時根本聽不到高在說甚麼，只知道她想付100元，「你（高）係咁追住嚟，我都唔知你噏乜！」高不同意，稱被告當時很明白付款是為了換取內臟，並謂：「而家佢話撞聾，我都冇辦法！」

高亦不同意被告所指，當日被告只是從馬路上撿起狗的內臟，卻被高誤會想吃狗，並付款鼓勵他吃狗肉。

正職是司機的狗義工劉志文供稱，當日他收到其他狗義工來電，稱青山公路上有狗被車撞死。他趕到現場後，發現狗屍的肚部已「爆開」，估計是遭車輛輾死，現場另有一個裝着內臟的透明膠袋。他最後包起狗屍，送到寵物善終中心。

【案件編號：FLCC386/21】

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