曾在街頭演唱《願榮光歸香港》被捕的中菲混血兒的馬賦馳（Oliver Ma），去年8月8日在中環表演時，因涉沒戴口罩而遭警方票控。他否認控罪，今在東區裁判法院親自處理審訊，並在自辯時承認表演時沒戴上口罩，因為口罩阻礙他唱歌，而且希望與觀眾有更多交流。暫委裁判官葉成林明天下午將裁決。

事發時駐守中區警署軍裝巡邏小隊的警員24911蔡俊豪（譯音）供稱，事發當日下午12時許，他與警長47129、女警28673謝凱欣（譯音）接獲指示到皇后大道中與戲院里交界，處理一宗男子表演音樂時沒戴口罩的投票。他到場後，見到馬站在一個花槽前彈結他自彈自唱，但沒有戴上口罩，其口罩掛了在身前的咪架上，有幾位途人駐足觀看表演。

蔡在3至4米外觀察了幾分鐘，隨後上前向表演男子發出口頭警告。他先用英文叫被告戴上口罩，又提醒他表演時要注意音量，並問到他一些關於器材及物件的問題。馬按指示戴上口罩，蔡與同袍逗留調查約8分鐘後便離去。

直至下午2時06分，蔡接獲指示處理同一投訴，遂返回事發現場。4人到場後，發現馬依然在同一位置自彈自唱，口罩掛了在咪架前。女警28673啟動隨身攝錄機並趨前，蔡用中文要求馬戴上口罩，並發出告票。馬照辦並接收告票。

案件裁定表證成立後，馬出庭自辯，承認當日表演時沒有戴口罩，因戴口罩唱歌會令他呼吸困難，而且口罩會不停掉下來，影響他的演出。他又認為，作為歌手不只要被聽見，還要被看見，惟口罩會阻隔他與觀眾間的交流，加上事發時是夏天，站在戶外戴口罩十分辛苦。

馬強調，事發時他將口罩掛在咪架，顯示他有意圖戴上，他從家中出發往中環時亦一直戴上，只是表演時除下。

他在盤問下承認無任何健康問題而不能戴口罩，並承認即使戴上口罩亦能表演。不過他強調，當日警員沒告知他有人投訴，故認為警方到場的主要目的不是為提醒他戴口罩。

【案件編號：ESFS3/21】

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