旅發局繼去年11月後，再次推出第二輪「賞你遊香港」活動，為旅遊及零售業救亡。活動今日（6月1日）開始報名，名額亦由一萬個增至兩萬個。今次賞你遊名額同樣以先到先得方式報名。據記者所見，截至中午約12時，有48個本地團已滿，亦有31團即將爆滿，佔旅行團總數過半。

其實，今次賞你遊網站已提早於昨日上載本地團名單及報名方法如網上連結等，市民可先了解旅行團詳情，待今早直接向旅行社報名，故不需今早一窩蜂湧到賞你遊官網致「死機」。

雖然今次旅行團名額加倍至兩萬個，但不少旅行團已在中午12時之前爆滿，包括「南丫島感動味蕾海鮮行」、「極品鮑魚點心文化之旅」、「拋網捕魚手機拍攝學習」、「美食品酒共學」及「海陸空暢遊維港之旅」等。至於不少行程吸引的旅行團亦只剩小量名額，包括參觀SKY100觀景台的「走過浮華的香港」、參觀全球首間大富翁主題館「大富翁夢想世界」的「迷失山頂」及到沙頭角禁區遊覽兼享酒店自助午餐的「沙頭角親子探索行」。

有關旅行團不少均於六月中出發，保證至少到訪兩個景點，同時包括來回交通接送、一餐膳食及保險費用。參加者報名時需繳付100元按金，按金會在出發當日退回。除此之外，參加者需下載安心出行，並在參加旅行團當日在登上旅遊巴、船隻等交通工具，及進入景點與食肆時，使用安心出行掃描二維碼。

而今次「賞你遊香港」換取旅行團的資格，同樣為最多兩張共港幣$800，合資格實體零售或餐飲商戶的機印收據，但有關單據需於5月24日或之後發出。

賞你遊香港網站：https://www.holidayhk.com/zh-hk/free-tours/

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