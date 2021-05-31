本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港COVID-19疫情持續緩和，但本地零確診或宣告破功。昨日（31日）雖然新增的4宗確診個案均屬輸入。不過1名在灣仔警署工作、住油塘油美苑淮美閣（政府宿舍）的35歲男警初步確診，過去14日沒外遊，發病3日仍上班，病毒量高。據悉，約30名警務人員須隔離檢疫。衞生署過去連續一周不設疫情記者會，料紀錄今將被打破。

警方和衞生署指，該男警駐守灣仔軍裝巡邏小隊，過去14日沒外遊，5月28日因喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，29日到私家診所求醫並檢測，但31日才最後上班，同日初步確診。據了解，該警員Ct值少於20，即病毒量頗高。衞生署未有交代其接觸者人數，僅稱正做流行病學調查和接觸者追蹤。

政府昨晚刊憲，將灣仔分區警署、警總和油美苑淮美閣納入強制檢測範圍，任何人於5月18日至31日期間，身處以上三址超過兩小時，就須於6月3日前檢日。當局今日會在灣仔警察總部增設流動採樣站。另外，9間學校的全體師生及個別級別亦因涉上呼吸道感染或流感爆發而須強檢。

葵盛東邨漢或印度中招 返港復陽

至於新增的4宗輸入確診，其中1宗是4月中從印度回港的40歲無業男子（第11842號個案）。他是第11693號輸入個案的同行者，屬緊密接觸者；4月18日至5月9日在竹篙灣檢疫中心檢疫，其後居於葵涌葵盛東邨盛富樓；5月13日到社區檢測中心檢測呈陰性，至29日因其他病患入住瑪嘉烈醫院，初時檢測呈陰性，再驗才確定為陽性。

據悉，該病人可能被判斷為早在印度染疫、回港後「復陽」，故列為輸入確診。

特別探訪安排擴至18非急症醫院

本港疫情漸趨穩定，醫管局26日宣佈，由本周末起進一步擴展特別探訪安排，增至於共18間非急症醫院實施。家屬探訪時須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，而已接種兩劑疫苗超過14日的人士，則可選擇以24小時內的病毒抗原快速測試代替。家屬亦須經由病房職員預約探訪登記，再由職員致電聯絡。

局方指，早前特別探訪安排於8間療養醫院實施時，流程大致暢順，希望市民理解疫情下探訪安排的局限，其他醫院及病房將於沿用恩恤安排或視像探訪。

運輸署為的士及公共小巴司機提供自願檢測服務

運輸署將由5月31日至6月13日，為期兩星期，為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。的士及公共小巴司機可於今日（29日）起在運輸署專設的網上預約系統登記預約。預約時需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。

●香港島林士街停車場（至6月13日）

●九龍黃大仙公共運輸總站停車場（至6月13日）

●新界葵芳葵義路停車場（至6月13日）

●新界元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處（至6月13日）

●大嶼山港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處（6月10及11日）

10非急症醫院新增特別探訪安排

●大口環根德公爵夫人兒童醫院

●麥理浩復康院

●葛量洪醫院（紓緩醫學科及療養科病房）

●九龍醫院康復大樓

●東華三院黃大仙醫院

●明愛醫院懷義樓-兒童發展復康部

●沙田醫院（不包括精神科病房）

●大埔醫院（不包括精神科病房）

●白普理寧養中心

●小欖醫院

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設20多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月6日）

●黃大仙廣場（至6月13日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至6月13日）

●旺角麥花臣遊樂場（至6月13日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月13日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月13日）

●元朗安興遊樂場（至6月13日）

●天水圍天瑞體育館（至6月13日）

●屯門建生社區會堂（至6月13日）

●大埔社區中心籃球場（至6月13日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至6月13日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月13日）

●大角嘴櫸樹街（至6月13日）

●葵盛東邨盛富樓對出空地（至6月2日）

●沙田大會堂廣場（至6月13日）

●大角嘴維港灣會所對出位置（6月4、11日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至6月13日）

第四輪檢疫酒店名單微增至31間

政府公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共31間，較第三輪有30間酒店增加1間，提供房間約8,500間，增加約200間房。合約期由6月20日起至8月31日。第四輪檢疫酒店當中30間亦屬第三輪指定酒店，新加入的有1間；有8間位於中西區，灣仔區有6間，九龍城區亦有5間。

政府表示，5月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間的申請。經評估後揀選了31間作為第四輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第16輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月11日至24日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月28日至6月10日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月28日至6月10日期間值勤，須於5月14日至27日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至5月31日17:35）

11,841宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

沒有新增病人出院，維持共11,572人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

25名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘23人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月31日09:30）

兩岸最新疫情：大陸周六（30日）新增27宗確診，其中20宗為本地確診個案，全在廣東，其餘7宗為境外輸入病例，分別是廣東3宗，上海2宗，福建和河南各1宗。另外，無症狀感染個案新增19宗，3宗本土個案亦在廣東，其餘16宗為境外輸入。大陸累計報告確診91,099宗，累計死亡4,636人。台灣累計確診8,160宗，累計死亡109人。

外國疫情（截至5月31日09:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.7億、死亡人數超過353萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,325萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.4萬。印度確診人數超過2,789萬，死亡人數超過32.5萬。巴西確診人數超過1,651萬，死亡人數超過46.1萬。法國、土耳其【我羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●越南發現英國和印度變種毒株混合體後，胡志明市人民委員會周日消息稱，該市將進行全民病毒核酸檢測，預計每日檢測量將達到10萬人。

胡志明市周一起會實施社交距離措施15天，禁止10人以上公眾聚會，政府正考慮將上限降至5人。

●意大利周日通報新增44宗死亡個案，是過去7個多月來的單日最低數據，同時意大利持續在接種疫苗方面取得進展。

●南非總統拉馬菲薩周日晚宣佈，鑑於疫情近期再度反彈，南非決定自周一起將「封城」等級從最低的一級上調至二級。

拉馬菲薩說，過去7天日均新增確診病例3,745宗，比前一周增加31%。自由邦省、北開普省、西北省和豪滕省等地的第三波疫情已經開始。

●美國本月承諾提供南韓55萬劑疫苗，如今數量多近一倍。南韓國務總理金富謙表示，本周將取得美國運來的100萬劑強生疫苗，主要將供軍人接種。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,325,854 (594,430)

印度 27,894,800 (325,972)

巴西 16,515,120 (461,931)

法國 5,728,418 (109,562)

土耳其 5,242,911 (47,405)

俄羅斯 5,005,171 (119,130)

英國 4,499,934 (128,043)

意大利 4,216,003 (126,046)

阿根廷 3,753,609 (77,456)

德國 3,687,715 (88,431)

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