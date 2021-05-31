【本報訊】旅發局今日開始第二輪「賞你遊香港」，憑800元本地消費單據即可直接向旅行社報名，免費參加本地旅行團。活動分兩批推出，首批率先推出約130個行程，第二批約60個行程將在本月中推出。

第二輪「賞你遊香港」提供二萬個名額，較第一輪增加一倍，先到先得。市民只要憑最多兩張合共800元、由5月24日起的本地消費單據，即可向旅行社換取本地遊名額一個。而報名方法，部份旅行社要透過旅發局網站內的網站連結報名，部份則需要直接打電話或到場報名，因此最直接的方法是先致電旅行社查詢報名方法，避免一窩蜂湧入網站導致死機情況。

須裝安心出行

最新第一批的136個行程已上載至旅發局網站（https://www.holidayhk.com/zh-hk/free-tours/），最早於6月7日出發，參加者享導遊服務、來回交通接送、一餐膳食及保險，並保證至少到訪兩個景點。當中包括美食及工藝等主題，比較特別的亦有捕魚、田園耕作等體驗活動。成功獲旅行社確認報名的市民，須先預繳100元按金，並可在出發日取回。

所有參加旅行社均需遵守旅議會制訂的《本地遊防疫承諾書》，亦即所有參加者必須安裝「安心出行」。參加者於登上交通工具、進入景點和食肆時均須掃描二維碼紀錄行蹤。