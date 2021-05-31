唔少本港氣象迷噚晚（31日）嘅熱門話題，除咗係連場大驟雨來襲，仲包括天文台報錯多區雨量，將「超過10毫米」打錯成「超過10米」，亦即係10,000毫米。呢1,000倍嘅差別，就將噚日嘅普通大雨，形容成災難級海嘯。難怪好多網民都講笑，話要坐「挪亞方舟先搞得掂」。

話說天文台照舊喺噚晚11點15分出稿畀多間報館，用百零字綜合全日本地天氣概況，都係講番噚日香港受低壓槽影響，間中有驟雨同雷暴之類。但唔少眼利嘅市民發現，天文台報錯多區錄得嘅雨量，將「超過10毫米」打錯成「超過10米」，亦即係10,000毫米，足足相差1,000倍，都咪話唔驚嚇。

呢單嘢令八方省起，中聯辦旗下《文匯報》網站個幾月前，老屈天文台訛稱超強颱風逼港，發佈假新聞嚇親市民斷正。佢哋唔單止隔咗成日都未更正，俾八方踢爆咗先將篇稿下架，2日後仲登咗篇「來論」，反插八方係「咬文嚼字之賣弄」，將「氣象新聞政治化」，居心不良，猶如「淫婦」。

當日《文匯報》網站嘅標題、內文同圖片說明，的確係虛報風暴消息，仲聲稱係天文台咁講，呢種張冠李戴，唔少氣象迷都話好離譜。不過《文匯報》網站之後登嘅嗰篇「來論」，只係話「標題可能不夠精準」，反而鬧返指正佢嘅八方係「潑婦罵街、無事生非」。

八方一直經營文字，「居心」必然係「咬字嚼字」，因為一旦「不夠精準」，就會好似天文台今次咁，俾人笑到面都黃。但同樣都係出錯稿，天文台只係隔咗15分鐘，就再出稿更正，亦冇寫埋啲多餘廢話，為自己出錯搵藉口，更加冇鬧返指正佢嘅市民。呢種務實嘅回應態度，其他同樣要面向公眾嘅機構，真係要好好學習嘞。

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