【本報訊】警方早前以限聚令仍生效為由禁支聯會舉行六四悼念集會，特首林鄭月娥昨被問到第四波疫情已結束，為何支聯會仍不能舉行六四集會，林鄭只稱尊重有關程序，不作評論，亦沒有回應市民自發到維園悼念六四會否違法。全國港澳研究會理事田飛龍再於報章撰文指支聯會綱領違國安法，認為要取締；支聯會秘書蔡耀昌質疑，田的言論並沒清晰法律根據。

林鄭昨於記者會被問到支聯會為何不能在戶外舉行六四集會，她只說限聚令仍生效，警務處已就有關公眾遊行及集會申請作決定，提出的上訴亦被駁回，她尊重相關決策和法定程序，不會再評論事件。 被問到市民自發到維園悼念六四事件是否違法時，林鄭亦無正面回應，只稱組織或個人在甚麼情形下被視為違法，是依法辦事問題，她已多次重申，特首不可以抽空決定每個行為、每句說法是否違法，要視乎法律內容及搜蒐證作決定。

田飛龍倡取締支聯會

田飛龍昨於《星島日報》以「『顛覆綱領』無法與國安法秩序兼容」為題撰文，指支聯會五大綱領之一「結束一黨專政」是「顛覆綱領」，不能兼容於國安法秩序，必須調整或刪改以符合法律要求，或為繼續對抗法律而承擔罪責及被取締。蔡耀昌在港台節目回應指田非首次談及支聯會或違國安法，但其法律根據並不清晰，代表性亦成疑，促田應就其言論加以解釋。

對於支聯會被警方拒批六四集會，蔡表示失望及遺憾，認為疫情已放緩，故不認同警方及遊行上訴委員會的結論，強調支聯會已盡力爭取合法的遊行集會，並重申支聯會委員及義工屆時將不會以組織身份到維園參與任何活動，市民可自行決定以甚麼形式悼念。

保安局晚上回覆指，對於個別團體運作或其行為有否觸犯《社團條例》或《香港國安法》，特區政府會按證據和實際情況，依法處理。