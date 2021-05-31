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【本報訊】自港版國安法立法後，香港人權情況一直令人關注，《南華早報》報道指，自2019年至今，至少有四名英國國民在港拘留期間遭受「虐待」及「酷刑」。惟英國外交部每月的領事數據卻未有透露及說明，有律師指被告在拘留期間聲稱受到虐待並非聞所未聞。保安局回應指，因媒體未能提供實質資料，故無法確認指控真偽，又聲稱所有涉使用酷刑或虐待案件均會嚴肅處理。

《南華早報》報道指，自2019年至今有四宗涉英國國民在港拘留時受「虐待」個案，其中一宗發生在前年反送中運動期間，三宗則為港版國安法實施後。英國外交部以保障受害者私隱為由，未有交代相關人士受虐情況，也不透露領事館協助後結果，僅將相關數據描述為「少於五個」。

求庇者增加 關注人士恐當局濫權

報道指出，隨英國國民向領事館尋求庇護增加，加上有大量抗議政府者被捕，令關注人權人士感擔憂，擔心當權者濫用權力。另有律師指，被捕者在拘留期間聲稱受虐待並非聞所未聞。保安局回應《南華早報》時拒承認或否認有關英國國民受虐案件，只稱要更多資料，及承諾會嚴肅處理所有涉嫌酷刑虐待的案件。

報道又提到英國駐香港總領事館前職員鄭文傑前年遭中國執法人員拘捕，案件引發一場外交爭端，英國外相藍韜文召見中國大使，以抗議鄭被捕後在大陸遭受「虐待」；另一案件則涉及一名英國人權活動人士，因前年理大衝突曾被警方逮捕，最終被無罪釋放。英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）曾告知國會議員要認真處理國民在國外拘留期間受虐待事件。

報道引述鄭文傑建議，稱被虐拘留者可作投訴，又指英領事館除提供領事協助外，還須報告及應對在國外被拘留或監禁的國民所提出有關虐待和酷刑指控。英國外交部回應時表示，會繼續直接向香港和中國政府提出對法律的擔憂。

保安局昨晚回覆時強調，相關媒體未能提供實質資料或細節，故無法確認指控真偽，又認為僅基於一些空泛指控作出不公平報道，可能會誤導讀者。保安局重申，所有涉嫌使用酷刑或虐待的案件均會嚴肅處理，有關香港執法機關涉使用酷刑或虐待是一項十分嚴重的指控，指投訴者應正式向執法機關提供資料以作全面調查，保障受害者利益，亦可確保被投訴者不會被誣告。