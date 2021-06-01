民主派政黨會否參加未來的選舉委員會選舉及立法會選舉是焦點所在，社民連今宣佈，以香港公民提名權被剝奪、喪失公平公正選舉制度為由，宣佈不會參加這兩場選舉，更期望民主派同道拒絕與不義選舉制度合作。今次是北京修改本港選舉制度後，本港首個民主派政黨表明不會參選。

社民連以「奮力抵抗，直至勝利」為題發文，批評被修改的選舉制度的多個弊病，包括設立資格審查委員會篩選候選人、降低直選議員比例至新低、立法會恢復選委會議員壟斷權力、在選委會中增設第五界別令中央牢牢掌握特首和立法會選舉結果、直選議員要取得五大界別選委提名，變相廢除公民提名。

社民連認為，要民主派立法會選舉候選人取得五大界別選委提名才能入閘，是最難接受，因為這意味中共能在提名權上篩選候選人：「在民主派內預先選出『聽話』者，再交由地區選民投票，此豈非正是我們多年前反對＜8‧31人大決定＞的重大理由？」

「接受中共預先篩選候選人 豈不是把地區選民當成選舉工具？」

社民連認為，港人的公民提名權被變相剝奪，若果民主派參選，難以有面目向堅持公民提名的港人交代：「如果我們接受中共預先篩選候選人，我們豈不是把地區選民當成選舉工具？」

社民連指出如選舉結果由當權者一早設定，選舉意義已盡失，故社民連堅拒參與，更期望民主派同道拒絕與「不義選舉制度」合作：「在公民提名權被嚴重剝奪，變相廢除，香港已喪失公平公正的選舉制度現況下，社民連不會參與2021年選舉委員會選舉及立法會選舉。」

社民連更指，大部份去年透過民主派初選獲授權參選立法會的人士已入獄，如今在若民主派在未獲群眾授權、反而在民意大多反對的情況下參選，「豈非自絕於群眾？強行參選徒然令民主運動又再陷爭拗。」

社民連認為，中共仍然期望部份溫和民主派充當議會花瓶，是圖將民主陣營分而治之，進而分裂及瓦解公民社會。社民連認為，未來特區政府要級納的只會是忠誠的廢物，民主派擠身其中只會是花瓶角色，反問在大量民主派被捕入獄時，統治者拋下的豈會是橄欖枝？社民連鼓勵港人組織結連，爭取中國大陸人民和國際社會支持，仍是未來方向。

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