三藩市當地時間上月29日有數十名華人民運人士為建設在華人社區的民主女神像清洗，為6月3日在該處舉行的悼念活動準備。六四時被坦克車輾斷雙腳的民運人士方政也有出席清洗活動，他指在華人社區建立民主女神像別具意義，讓人記得中國人追求自由的決心，而悼念前清洗，則可讓它重新煥發出它的應有光彩。

當地年輕人陸續加入

數十名三藩市華人民運人士當日為唐人街花園角廣場的民主女神像清洗，有份參與的民運人士劉先生表示，他1987年曾因參加民主運動被捕，1989年5月又於北京參加過八九民運，2017年到美國定居。他指參與清洗雕像是為了紀念為中國民主化運動犧牲的學生和中國人民，他希望有生之年可以見到中國民主化的早日實現。

活動發起人、美國民間人權組織人道中國前主席葛洵指，今年是第12年為民主女神像清洗，剛開始時只有五、六人參加，現在當地的年輕人也陸續加入，「現在看來參加的年輕人越來越多，說明了來到灣區的志同道合的年輕人、反對中共暴政的人，沒有忘記歷史上的六四這麼慘痛的大屠殺。這些年輕人都在了解（六四）」。

方政表示，在當地的華人社區豎立民主女神像，除了要悼念八九六四的死難者，也要讓華人社會知道中國人追求民主自由的決心、努力一直沒有停止。他表示，當地時間6月3日晚上會再聚集在該處，舉辦六四32周年悼念活動。

自由亞洲電台