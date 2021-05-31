新西蘭近日多次被指在中國人權問題未有跟「五眼聯盟」盟友連成一線。新西蘭總理阿德恩昨與澳洲總理莫里森會面，否認對中國人權問題立場軟弱，強調紐澳對華態度一致和深切關注香港及新疆人權問題，亦支持調查COVID-19疫情起源。

莫里森在新西蘭南島皇后鎮與阿德恩會面，會後阿德恩形容澳紐在香港和新疆議題立場完全一致，「你會見到澳洲及新西蘭在這些問題上，始終處於完全相同的立場，我真的要否認任何認為我們對這些重要問題不夠強硬的說法」。

阿德恩否認對華軟弱

新西蘭早前未有加入「五眼聯盟」譴責港府搜捕民主派初選人士的聲明，亦拒以「種族滅絕」形容維吾爾人狀況備受批評。莫里森亦支持阿德恩，強調兩國雖是貿易國家，但雙方都不會以主權作為交易籌碼，又不認為新西蘭是「五眼聯盟」的弱點，強調澳紐都不會出賣主權或價值觀。

中國外交部發言人汪文斌稱，澳紐領導人就香港、新疆等中國內部事務說三道四，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，重申香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，中方堅持貫徹一國兩制方針、維護香港繁榮和穩定的決心和信心不會動搖。

路透社/法新社