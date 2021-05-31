【本報訊】2022年中學文憑試時間表出爐。考評局向全港中學發通告，明年文憑試科目筆試將於4月22日起開考；四個核心科目筆試的開考日期為4月25至5月3日。考評局預期隨着疫情緩和，明年將恢復停辦了兩年的中英文科口試，並建議學校參考今年的場地安排，於核心科目開考期間停止面授課堂，以騰出更多課室。

考評局昨向全港中學發通告，指局方經考慮本學年持續停課的情況、新學年學校假期安排及近年考生的科目組合統計數據後，決定明年中學文憑試筆試訂於復活節假期後舉行。

倡考期停課 騰出課室

首個開考的科目筆試為4月22日的視藝科；四個核心科目（即英文科、通識科、中文科及數學科必修部分）的筆試則於4月25日至5月3日進行。

考評局又稱，中文科的口試將安排3月中至3月下旬進行，英國語文科口試將於3月下旬或4月上旬至4月中旬進行。不過，通告的附表暫未有將兩科口試列入考試時間表。過去兩年的中學文憑試，中文科及英文科口試均因疫情關係取消。

局方雖在通告未有明言試場學校明年須因應疫情而作出特別安排，但指由於核心科目的考生人數眾多及兩個語文科目的聆聽考試對場地的特別要求，試場學校須暫停上課或面授課堂，以騰出課室作核心科目試場之用，估計有關學校或須停課五天。考評局於今年文憑試開考前夕，曾去信試場學校要求其將考生座位距離擴闊及將部份在禮堂應考的考生轉移至課室。

考評局通告稱，體育科的實習試將於明年2月中旬至3月下旬舉行；音樂科的實習試則於2月下旬至4月下旬期間舉行。