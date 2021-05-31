【本報訊】47名民主派人士因民主派初選被控串謀顛覆國家政權罪，大部份人未審先還柙。六四將至，在牆內的人士不禁有感而發，何桂藍在fb表示，六四燭海的「那一枝蠟燭，本就是為了反抗而點燃」。快必譚得志則憑歌寄意，送上被囚禁前自彈自唱的樂隊Beyond歌曲《大地》和《長城》，紀念六四。

快必憑歌寄意

何桂藍因去年6月4日晚上在維園悼念八九民運，被控參與未經批准集結，尚待6月中上庭審訊。何發文指，六四燭海的作用，是持續提醒世界殺人政權仍然屹立不倒，更在持續擴張，「那一枝蠟燭，本就是為了反抗而點燃。」

她表示：「如果在打壓、在禁令之下，仍然見到記利佐治街人頭湧湧，才能真正向世界宣告：六四記憶，本就是對中共政權的徹底否定」。如今六四燭光集會遭反對，何表示：「六四晚會成為非法集會，不過是回歸本質。」

快必譚得志則在fb憑歌寄意，以歌曲《大地》和《長城》紀念六四亡魂。他指今年取消六四燭光集會，「對嗰啲鍾意踢波、跑步嘅朋友嚟講，真係一大喜訊嚟㗎，佢哋可以光復返個維園」，他還諷刺地提醒大家，當晚在維園踢波跑步的人士，「件衫千祈唔好有8、9、6、4呢幾個號碼。」