【本報訊】47名民主派人士因涉「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，案件昨再訊。控方決定將案轉介至可判終身監禁的高等法院審理，定下月8日為提訊日，屆時被告需表達是否認罪。辯方昨促控方交代控罪元素、是否閉門和設陪審團審訊，以及被告犯案角色屬「首要分子」、「積極參加者」抑或「其他參加者」；強調在同一控罪下，不同類別犯案者面對不同最高刑期，被告在缺乏資料下難答辯。總裁判官蘇惠德最終拒下令控方交代，明言辯方若有任何疑問，可直接去信控方查詢。

案件昨在西九龍裁判法院提訊，續由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。控方律政司高級檢控官羅天瑋申請將案押後至下月8日，作為轉介高院的提訊日。

大狀質疑無法獲認罪刑期扣減

代表戴耀廷的大狀指，控方至今從沒交代調查進度，亦不知控方何時會將檢控文件夾交予辯方，強調國安法乃嚴重控罪，應給予辯方足夠時間索取法律意見，以決定是否認罪。蘇官指法例要求控方在提訊日七天前提供，若辯方認為時間不足，可去信法庭申請。

資深大狀祁志陳詞直言，國安法是嶄新法例，有關控罪元素指引非常貧乏，要求法庭下令控方交代本案控罪元素，並謂首宗國安法唐英傑案，三位主審法官亦有同一要求。惟蘇官直言：「我無法指示控方交代。」祁志聞言追問：「你是否無權？」蘇官僅謂認為沒必要作出有關命令，控辯雙方若就控罪元素有任何爭拗，理應交原訟庭處理，着祁志參考控罪詳情。

惟祁志強調控罪涉「串謀」，在缺乏控罪元素情況下，「難作出適合答辯」；若被告無法在提訊日及時答辯，則無法獲得認罪的三分之一刑期扣減，對被告極度不公。大狀馬維騉則指，若被告選擇在提訊日進行初級偵訊，裁判官同樣需就控罪元素作裁決。

此外，代表岑子杰、梁國雄及岑敖暉的大狀黃宇逸亦指，希望控方在提訊日前披露三項事宜，包括案件是否閉門聆訊、是否設陪審團，以及被告犯案角色，到底是屬於控罪所指的「首要分子或者罪行重大者」、「積極參加者」、抑或是「其他參加者」。黃續指，國安法第22條列明，不同類別犯案者面對不同最高刑期，被告必須知道他們被指控的犯案類別以至相關最高刑罰，才可答辯。根據22條，首類判囚十年至終身，第二類囚三至十年，第三類則最重判監三年。

惟蘇官質疑，法例沒規限控方披露被告犯案類別，惟黃強調國安法不是一般法例，而《基本法》保障法律必須明確的原則（legal certainty），「如被告認罪，都要知道最高刑罰是甚麼」，這對答辯決定而言是很重要的資訊。

蘇官最終將提訊日定於下月8日，要求辯方下月5日或之前向法庭透露是否需要初級偵訊及答辯方向，但拒下令控方交代控罪元素、被告犯案類別等。

47名被告當中，11人包括楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信獲准保釋，餘下戴耀廷、區諾軒、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、鄒家成、林卓廷、梁國雄及岑敖暉，已還柙逾三個月，今次提訊時不申請保釋。另有11人於昨日、今日及明日申請保釋。