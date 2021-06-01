反送中風波後，教師專業操守議題備受社會關注。香港中學校長會今（1日）公佈有關本港中學教師專業地位及社會認同的研究報告。結果顯示，逾80%受訪中學校長及教師認為同業在多個範疇表現專業；超過70%受訪家長及專業人士亦高度信任本港中學教師。中學校長會主席連鎮邦表示，雖然社會事件令大家關注教師操守，但認為報告結果能鼓舞學界。

逾八成校長教師認為同業操守專業

中學校長會於2019年初委託香港政策研究所，進行有關本港中學教師專業地位及社會認同的研究報告。調查除於2020年1月至9月期間成功訪問107位校長、443名現職教師、99名準教師及2,030名家長外，亦有進行多次焦點小組訪問，及審視反送中運動爆發前有關教育議題的傳媒報道及相關文獻。

結果顯示，逾80%校長、資深教師及初級教師均認為本港同業的教與學、學生發展及專業價值與操守之表現專業；有逾70%受訪家長及專業人士信任中學教師，並認為本港中學教師在學生發展範疇，學生全人發展、生涯規劃方面有信心。

89%校長認為教師下班仍須顧形象

調查亦採同一問卷，詢問不同組別對不同教師專業價值與操守的看法。結果發現，本港大部份校長、資深教師、初級教師甚至是家長，對相關題目的看法頗為一致，如有80%至87%受訪者均認為教師有責任鼓勵或勸阻學生參與非違法或違法活動、近90%受訪者亦認同教師應以身作則，將所有教授的道德價值套用並體現於自己身上。

有89%受訪校長認為教師下班仍須顧及專業形象，持同樣看法的教師及家長比率僅約57%至69%。

報告有關注準教師對投身學界的看法。結果顯示，部份準教師工作壓力過大、畢業後難以取得教席，社會氣氛不利投身教育界等。

教師離職率明顯增令人擔憂

中學校長會主席連鎮邦指，研究早於社會事件前已開展，雖然社會事件令大家更關注教師操守問題，但結果反映各界對香港中學教師仍充滿信心，但社會未來應着眼更多表現優秀的教師。

他續表示，去年4月至7月教師離職率明顯比19年同期增加，情況令人擔憂，他希望學界及政府當局應及早思考如何應對師資流失問題。

連又稱，報告亦反映業界希望有一個業界自治的專業機構，能有效提升中學教師的社會及專業發展，例如賦予教育人員專業操守議會法定權力，或建立具學歷認可、註冊及紀律聆訊權力的教師公會。

課室裝閉路電視 連鎮邦：社會應先思考政策對學生影響

對於近期有建制派議員提出應在課室安裝閉路電視，連鎮邦認為，社會大眾應先思考政策對學生而言是得益抑或受害。

華英中學重建工程撥款早前疑因政治因素被抽起，中學校長會研究及發展小組召集人李石玉如今稱，重建校舍議題複雜，不宜以單一事件評論。她又稱，就學校應否討論和紀念六四事件，應屬學校的專業判斷，各界應對教育界保持信任。

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