【本報訊】「不准晚婚、不准離婚、不准有外遇」，這三不准看似與企業管治關係不大，卻是李錦記家族成員委員會的入場門檻，「違者自動退出董事會」。這間聲言絕不上市的百年企業，其家族式管治及經營，卻成為世銀集團有關《家族企業治理手冊》的範例。

冀後代以家族為先

看似奇特的家族憲法，包括「每三個月開一次家族委員會，成員無論在哪裏都得飛來參加」，李文達經歷兩次分家，一次家族分裂，並不希望下一代有這個不愉快的經歷，故此希望後代無論如何，都要以家族為先。

家族委員會成員最初是李文達夫婦及五名子女，直到李文達夫婦退休，最新版本是五位第四代、四位第五代成員，委員會成員數目希望可維持10人以內。但隨着第五代逐步成年，踏入25歲這個門檻，成員數目亦越來越多。根據《李文達傳》，李錦記家族委員會有五個小組，包括李錦記集團、家族辦公室、家族慈善基金、家族學習發展中心以及家族投資。其中第三代的李文達掌管李錦記集團，旗下兩大業務支柱：李錦記醬料集團及李錦記健康產生集團，分別由第四代成員李惠中及李惠森掌管。

另一第四代成員李惠民掌管家族辦公室及家族投資，這兩個小組主要管理本業以外的其他投資；李惠雄則主理家族慈善基金，家族委員會五個小組內唯一由第五代主理的是家族學習發展中心，由李學祖主管，主要負責各代家族成員的學習、培訓及價值觀建立。各成員股權分配相同，若要更改憲法，須75%成員同意，若支持及反對票數相同，則擲骰決定，家族亦已買好骰盅以備不時之需。

李氏又將創業紀念日選在清明節前後的上班日，千名員工及家族成員一同到位於荃灣的李氏家族墓地拜祭，再參加公司慶祝晚宴，就連海外分公司亦會派代表出席。