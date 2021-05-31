【本報訊】本港疫情持續緩和，昨新增四宗輸入個案，本地繼續零確診，惟有兩宗初步確診個案，其中一宗涉及一名35歲駐守灣仔警署的男警，他上周五不適，翌日求醫，惟仍繼續上班，直至昨日檢測呈陽性為止。據悉，有約30名警務人員被列為密切接觸者，須隔離檢疫。

灣仔警署須強檢

初步確診警員居住的油塘油美苑淮美閣及工作地點灣仔警署被納入強檢，任何在5月18日至5月31日曾身處有關地點逾兩小時者，須於6月3日之前接受檢測。

衞生防護中心昨表示，該名男警上周五出現喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，翌日向私家醫生求醫，昨日遞交深喉唾液樣本，結果呈陽性。他居於油塘油美苑淮美閣，駐守灣仔警區，於灣仔分區警署工作，中心正進行流行病學調查和接觸者追蹤。該男警病毒量較高，料屬初期發病。

警方表示，該名男警駐守灣仔軍裝巡邏小隊，過去14日沒有外遊紀錄，昨日是最後一日上班，工作期間有佩戴口罩。警方高度關注事件，等候衞生署進一步評估及建議前，與該名警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢測，並清潔及消毒該名警員到過的工作地方。

至於昨日新增的四宗輸入個案，分別來自印尼、韓國、荷蘭及印度。其中在4月18日由印度抵港的40歲男子（第11842號），是第11693號輸入個案的同行人士，患者在5月9日完成檢疫後，居於葵涌葵盛東邨盛富樓。涉事病人報稱無業，5月13日檢測為陰性。患者在5月29日因其他病患而入住瑪嘉烈醫院，病毒檢測為不確定，其病毒抗體測試為陽性，或為復陽個案。其居住的盛富樓前日已被納入強制檢測。