【本報訊】馬鞍山民康促進會以市值租金租用馬鞍山恆泰路一幅政府土地，十年間地政處共接獲17宗有關土地的投訴，其中大部份屬實。地政總署今年4月就第三度續租諮詢區內人士，有沙田區議員表示，曾向民政處及地政處職員要求延長諮詢期，惟遭拒絕；又指區內車位緊張、欠缺社區會堂等公共設施，認為政府相關部門應諮詢區內居民，「任何用途對街坊嚟講都總比𠵱家好。」

續租諮詢僅兩周

根據沙田地政處今年4月向沙田區議會發展及房屋委員會的回應，近十年共接獲17宗關於鞍山茶座用地的投訴，除了前文提及的停車場使用情況未能確認外，違反租約舉辦收費活動、違規構築物及停車位超出租約容許上限三項投訴皆證明屬實，已要求其糾正。

區議員鄭仲恆4月收到地政處就用地續租的諮詢文件，不過諮詢期僅得兩周。鄭指，整個沙田區議會只有他收到諮詢文件，認為相關部門應將續租事宜呈交至區議會討論，並向公眾公開其租約條件，「14日根本都唔夠時間討論。」區議員容溟舟亦指，曾於區議會會議上向與會民政處及地政處職員提出延長鞍山茶座地段的諮詢期限，惟當時職員表示諮詢期已完結。

鄭表示區內公共設施不足，不少街坊都向他反映應改變該幅土地的用途，例如是興建公眾停車場，以抗衡區內的只有一個停車場的「獨市生意」；亦有建議興建社區會堂，為附近居民提供聚腳點，「有好多其他用途，任何用途對街坊嚟講都總比𠵱家好。」