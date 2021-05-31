藝術根植社會，包括藝術家在內嘅任何人，都唔可能脫離社會獨立生存，所以社會如何，絕對影響藝術創作空間以至題材。藝發局前晚舉行第15屆香港藝術發展獎頒獎禮，唔少得獎者嘅感言都令人聯想到香港時局，47人案被告之一張可森更有份「獲獎」。

演員：繼續為香港講真話

喺頒獎禮上面，好多得獎嘅香港藝術工作者除咗講個人感受，亦借講藝術創作暗喻時局，好似獲藝術家年獎（文學）嘅劉偉成從寫作需要胸襟、要虛心接受他人批評，引申到社會上每個崗位都要有呢種胸襟，仲話「我相信只有好好咁生活，就會喚起我們心底即使微弱嘅光芒，集結起嚟一定可以突破𠵱家嘅困局」。

至於藝術家年獎（藝術評論）得主朱少璋就強調自由對評論嘅重要性，「自由度越大，作者落筆越能暢所欲言」，仲祝願每位真心愛香港嘅朋友，「可繼續喺香港、為香港暢所欲言」。而獲得藝術新秀獎（戲劇）嘅陳秄沁坦言，藝術教識佢乜嘢係真善美，如果佢唔能夠講真嘅說話，我哋就冇可能做到美、善嘅作品，仲話自己會繼續透過劇場，「為自己、為香港講真嘅說話」。

至於無法親身到場領獎嘅藝術新秀獎（藝術評論）得主凌志豪，由藝術家楊秀卓代領獎項同讀出得獎感言，強調喺困頓時刻，文化人更應肩負起將本土文化發揚嘅責任，佢最後更話：「謹以此獎獻給同代評論人林雪平。」林雪平係邊個？呢個其實係一個筆名，真身正係因47人案被還柙嘅張可森。

李八方