【本報訊】李錦記家族逾百年歷史，近年始打上富豪榜，除了內地健康品直銷集團成為功臣之外，旗下地產物業浮面亦記一功。據2020年億萬富家指數（Bloomberg Billionaires Index）數據，李錦記第三代掌舵人李文達，以184億美元（約1,430億港元）身家打入世界百強。2021年《福布斯》香港富豪榜中，李文達亦以174億美元（約1,350億港元）身家壓倒九倉前主席吳光正，排行第六位。

李錦記蠔油賣到街知巷聞，醬料產品由原本只有蠔油及蝦醬之外，已發展至供應超過200種產品到全球逾100個國家及地區，在中國、歐洲、俄羅斯、美國、東南亞、中東及非洲均有辦事處，在中國擁有三個生產基地，於本港亦有一個；海外方面美國及馬來西亞均分別設有一個生產基地。

內地最大直銷集團

旗下中國最大直銷集團無限極更是李錦記金蛋，於中國設立30家分公司，7,000間專賣店；2017年，無限極品牌價值已達到658.69億元人民幣。

李錦記的投資戰績亦不弱，旗下無限極物業投資，在香港、廣州及上海分別購入多個商廈，包括位於上環的無限極廣場，公司2010年以超過40億向麥格理購入；其次為上海新天地的無限極大廈，公司2015年以57億元人民幣購入，目前已引入多間國際知名企業，包括普華永道、麥肯錫及保樂力加等；持有最貴重物業為倫敦芬喬奇街20號，公司2017年以128億元購入，以已公開的物業資產計算，投資額至今逾300億元。

無限極投資亦拓展至初創企業，2017年成立爽資本，主要是全球投資創業公司，項目覆蓋美國，以色列、中國以及香港。