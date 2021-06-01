駐守機場客運大樓報案中心的警員涉監守自盜，將一個由市民拾獲、內有逾5萬元現金的失物LV銀包，藏於報案中心茶水間的雪櫃底。物主往認領時發現警署沒有銀包紀錄，男警一度否認曾處理過失物銀包，追問下才承認事件，同袍終在雪櫃底尋回涉案銀包。男警否認一項盜竊罪，案件今日在沙田裁判法院開審。

被告馮奕鈞（28 歲）被控於2019年2月13日在香港國際機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內，偷竊一個價值7,000元的銀包，內有現金56,090元、一張香港身份證、一張港澳居民來往內地通行證、一張香港駕駛執照、一張滙豐銀行提款卡、一張中國招商銀行銀聯卡、一張滙豐銀行信用卡、一張恒生銀行信用卡、一張八達通卡，及一些個人卡片，而上述物品為陳振宇的財產。

案件由裁判官彭亮廷審理。辯方表明將會爭議及挑戰控方所依賴的4次對話或會面紀錄的呈堂性。辯方指三次警員致電被告查詢事件時的通話內容均是未經警誡下作出，並指被告警員的會面紀錄是「利誘」下作出。

裁判官質疑辯方是否要爭議該4個特別事項，被告或要分別作供，質疑3天審期是否可以完成審訊。控方確認將會依賴被告的招認。辯方會反對呈堂性，案件以交替程序繼續審訊。

空姐拾獲曾聯絡物主

拾獲銀包的市民證人楊麗妍出庭作供，她現在是家庭主婦，案發時是空中服務員。控方指，她在早前的認人程序中沒有認出被告。

當發當晚9時多，她與同行丈夫及兩歲的女兒搭乘國泰航班從澳洲墨爾本返回香港。當她在4號行李帶取行李時，在一架手推行李車上發現一個銀包，內有現金。她根據銀包內的咭片資料嘗試聯絡物主，但未能成功聯絡，故將銀包拿到報案中心。

主控問她，為何將銀包拿去報案室，而不是機場失物認領處？楊供稱，因為銀包有相當重量，打開後發現好多現金，「我之前亦有處理過， 知道要有第三者點算金額先再交畀公司，貴重物品應是去警署報失處理較為合適。」

楊指，到達報案室接待處時沒有人，她先叫「唔該，有冇人呀？」等了一會後，有位一名戴眼鏡的軍裝警員出現，於是楊向該警員說在行李車上拾到銀包，並將銀包交給警員。警員打開銀包後望一望，並問楊拿身份證登記。楊稱，見到警員在一張白紙上登記自己的姓名、身份證號碼及手提電話。

警員強調：無人認領你都唔可以拎到啲錢

楊稱，該警員說「呢個銀包有身份證㗎喎，就算三個月之後冇人認領，你都唔可以拎到啲錢同個銀包」。楊認為警員說法「好奇怪，因為通常處理失物都唔會咁講。」

楊稱，警員當時沒有意思看看銀包內有些甚麼，「以我嘅認知咁樣都係唔合理嘅，因為佢冇點算入面嘅嘢，咁樣確認唔到我有無偷咗佢啲錢」，故她要求警員點算銀包內的金額。

警員拿出一叠港元紙幣出來數，稱：「嗱，我當呢度有十張一千蚊紙」，並用此來量度其他銀紙，總共有五叠，但警員沒有翻開銀紙逐張數。除了千元鈔票，再有一叠500元及20元的紙幣，「佢都係用手指掃一掃」，沒有逐張數，亦沒有在其他設備或電腦上做記錄。楊稱，見到警員數完後，卻沒有任何表示及回應，由於那時已夜、她又帶着小朋友，故楊問警員：「我而家係咪走得喇？」警員說「走得喇。」

當晚，警方有再聯絡她，向她確認她有否將交銀包去警署，「話有位先生想拎返銀包，但搵唔到個銀包」，楊向對方稱她有把銀包帶去報案中心報失。

辯方盤問下，楊承認在報案室中女兒有哭鬧並需要安撫。辯方指當時警員有否用電腦或使用滑鼠她並不知道，楊指她聽不到警員有拉鍵盤出來及打字的聲音，亦沒有看到警員有用滑鼠。

物主及後收到電話獲告知「個銀包搵返」

辯方又指處理警員事實上有向她「報數」，指銀包內有約5萬多元。楊稱現時已沒有印象，但稱「佢做嘅方法同我平時喺飛機嘅方法可能唔同。」辯方又問楊，警員是否曾提及過，機場內的失物是屬於機管局處理？楊稱「佢冇講過。」

物主陳振宇則供稱當晚9時多抵港後，在一輛手提行李車上遺漏了物品及銀包，其後有一名楊女士聯絡他，指已將銀包帶了去報案室。陳於當晚約11時，到報案中心嘗試認領銀包。

但當時當值警員檢查過電腦後，稱找不到有人交來銀包的紀錄，陳即場向警員出示與楊小姐的電話紀錄，該警員並在陳面前致電楊小姐。陳其後在兩名軍裝警陪同下到機場失物認領處，但獲告知沒人將其銀包送來。及至翌日凌晨1時多，有警員告知他「個銀包搵返」，點算失物後銀包會交還給他，但隨後銀包需檢取作證物。

案件下午續。

【案件編號：STCC1101/20】

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