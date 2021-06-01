本周五是六四事件32周年，支聯會維園燭光集會再遭警方拒絕，有港人決定以自己的方式靈活悼念六四。支聯會副主席鄒幸彤今在Facebook轉載一則「周街影」的挑戰，呼籲有意參加者可拍下有關89 、64數字的相片並上載到社交媒體上，靈活悼念六四，鄒更大讚：「大家真係創意無限」。

警方今年再以限聚令及防疫為由，反對支聯會舉行六四遊行及禁止舉辦維園燭光集會，支聯會上訴被駁回，民間隨即有另類方式悼念六四，該帖文中指，有意參加者只要在6月1至5日期間拍下有關89、64數字的相片，如門牌街號、車牌、價錢牌等，上載至個人社交媒體上，便可再指名另外十人接受這個挑戰，令行動可一傳十、十傳百，呼籲港人一同「叫有良知嘅人行動，拒絕禁聲，共同堅守這世代！」

上周六，支聯會的上訴失敗後，鄒幸彤在社交網站發表題為「燭光無罪堅守陣地」的文章，指她會以個人名義在6月4日晚上8時點起燭光，但她未有提到確實地點：「我仍會去守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光。」

取自鄒幸彤Facebook

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