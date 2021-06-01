今年是六四32周年，香港民研今（1日）公佈六四周年調查。調查發現只有47%受訪者支持平反六四，是繼2003年5月新低；而支聯會最新評分為45.5分，28%受訪者認為要解散。支聯會秘書長蔡耀昌認為，數據雖然下跌，但港人對六四事件的整體看法並沒逆轉；惟必須承認市民在短時間內會有無力感，但他認為，在「低潮」中更應冷靜，不要自亂陣腳。

撐平反民意雖較往年大跌 但仍屬主流

香港民意研究所於5月17至21日，以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問1,004名香港居民。47%受訪者支持平反六四，較去年的59%下跌13個百分點，是繼2003年5月新低。不支持平反六四的比率達28%，較去年上升5個百分點。

對於當日北京學生的做法，今年有42%受訪者認為北京學生做法正確，較去年挫11個百分點，比率屬2002年以來新低；受訪者認為北京學生做法錯誤則微升兩個百分點，達22%。

對於當年中國政府的做法，54%認為中國政府處理錯誤，創2002年以來的新高。19%認為中國政府處理正確，較去年上升4個百分點，是1993年以來的新高。

上述數字雖然反映主流民意仍認同中國政府當年處理不當、同情北京學生及支持平反六四，但全部數字都較去年大幅下降。

料中國人權問題日益嚴峻 解散支聯會呼聲創新高

展望中國人權狀況方面，34%受訪者認為中國現時人權狀況較1989年惡劣，33%受訪者估計3年後中國人權狀況會比現時惡劣的比率，兩者數據都較去年明顯上升。

支聯會屢傳將被政權取締。根據最新民研調查，支聯會的最新評分為45.5分，28%被訪市民認為應該解散支聯會，是1993年有紀錄以來新高；38%則表示不應該，亦創1998年以來新低。

支聯會常委秘書長蔡耀昌認為，在社會政治氣氛形勢改變下，數據亦有所變化，但從過往數據而言，他相信市民對六四事件的整體看法並沒逆轉；但他坦言要承認短時間內市民會有無力感，需時沉澱、思考日後方向，低潮時更需冷靜。

支聯會：堅守基本信念

中共喉舌及建制派近日連番攻擊支聯會，指其「結束一黨專政」綱領有違國安法，蔡耀昌回應時指，支聯會正面對壓力、挑釁及打壓，對於半官方式輿論只能步步為營，認為在未有官方行動前不應作任何行動，亦難以猜測政府會有何行動等。他強調，支聯會會堅守基本信念。他又解釋，民調數據未必是市民的看法，市民或對社會狀況感受到壓力，因此支聯會要給予市民信心，展示「企得穩、負責任做事」的態度，他強調市民是可悼念六四，六四紀念館亦已重開。

對於支聯會骨幹成員在囚，蔡耀昌重申支聯會運作正常，成員之間會互相補位、分工，認為現階段保留實力更為重要，會視合法安全為重要考慮，亦會評估法律風險。他相信，未來仍有空間及自由，日後支聯會定能重返維園悼念六四。

民研副行政總裁鍾劍華認為，數據沒有持續下降趨勢，六四事件的是非對錯在港人心中仍是十分清楚，亦相信受訪者是肯定支聯會。

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