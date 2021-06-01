大學聯招辦法（JUPAS）申請人更改課程選擇日前截止。多間大學今（1日）披露熱門課程的最新Band A報名人數，多個課程的競爭比率（即每個學額的競爭人數）高達1:36或以上。其中只有21個學額的中大教育學士（幼兒教育）課程共接獲810個Band A報名，競爭比率達1:38.5；浸大傳理學學士（動畫及媒體藝術專修）的競爭比率更高達1:45.7。

中大教大幼教「爭崩頭」

多間大學今披露熱門課程的最新Band A報名人數。共210個學額的港大護理學學士課程一如往年成該校最多申請人的Band A之選，有2,049人申請報讀，競爭比率為1:9.7。中大護理學學士課程亦接獲1,848人申請報讀，競爭比率為1:8.5。

而中大最搶手的課程為教育學士（幼兒教育）課程，該課程共接獲810個Band A報名，以21個學額計算，競爭比率達1:38.5。而教大的幼兒教育榮譽學士課程亦「爭崩頭」，共1738人競逐49個學額，競爭比率達1:35。另外，只得22個學額的中大日本研究課程亦有826人報名，競爭比率達1:37.5。

浸大動畫及媒體藝術僅13學額 平均45.7人爭1位

浸大傳理學學士（動畫及媒體藝術專修）則接獲594人申請報讀，但該課程僅得13個學額，令競爭比率高達1:45.7。理大的酒店業管理（榮譽）理學士課程亦接獲1,250報名，以45個學額計算，競爭比率達1:27.78。而科大競爭最激烈的課程則為國際科研理學士課程，該課程共有21個學額，現接獲227人申請報讀，競爭比率為1:10.8。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）