政府昨再宣佈一系列措施「谷針」，包括預告將來倘再爆疫，或要求未打針者禁足，不准進入食肆、學校、戲院等。措施宣佈後，昨日預約接種疫苗人數較前一日急升逾萬，增至37,700人，創近2個月新高。公務員事務局局長聶德權今早在電台節目中表示，昨日有超過3.6萬人接種疫苗，其中約2萬人是打第一針，亦有超過3.7萬人在網上預約接種，是近期新高，亦是首次預約人數多於接種人數，樂見接種及預約接種的情況踴躍，希望能夠持續。

聶德權說，第四波疫情基本完結，現時要留意社區是否有隱形傳播鏈，第五波亦很大機會出現，接種疫苗是唯一有效預防方法。

聶德權稱公務員「疫苗假期」冀起帶頭作用

對於落實公務員打針享有薪假期，聶德權稱，希望有帶頭作用，令其他公營機構響應和私人企業跟隨，為僱員提供「疫苗假期」。他亦說，公務員作為服務市民的團隊，有義務接種疫苗，如果前線人員選擇不接種或不宜打針，就要每兩星期檢測一次，至於若非前線，不打針是否亦須檢測，聶則指會視乎整體情況去調整措施。

港大感染及傳染病中心總監何栢良提出可考慮若有7成公務員接種疫苗，政府就改為將公務員凍薪，毋須減薪。聶德權今早被問到有關建議，指公務員薪酬調整有其機制，獎勵或支持是有需要，但亦需要找合適的誘因。

環境局和環境保護署被指首長級官員舉辦「谷針」比賽，私人贊助送出總值10萬元禮品，聶德權表示，已透過部門首長推動公務員接種，局方歡迎合適方法幫助推動接種。

陳肇始：冀社會不要誤會政府分化或懲罰未打針者

另外，政府昨公佈若第五波疫情來襲時，或會禁足未打針人士進入部份場所。食物及衞生局局長陳肇始今早在電台節目稱，希望社會不要誤會措施是懲罰不接種疫苗的市民，又指政府不是分化，打針亦是自由選擇，但是希望在抗疫新路向下，以「疫苗氣泡」為基礎調整防疫措施，認為如再爆疫，一刀切關閉場所會為市民造成困擾，且打疫苗能保護自己和他人，而措施會在新一波疫情來臨時考慮實施及再調整，例如屆時的疫苗接種率是否高等。

深圳龍崗現隱形本土患者 至今未停當地「回港易」

對於深圳龍崗區近日出現無症狀的本土感染患者，但至今當地港人亦可透過「回港易」來港免檢疫，陳肇始說，本港有與內地相關單位聯絡，了解內地情況，除了會考慮相關風險，亦會考慮當地的抗疫措施，目前「回港易」是採用國家衛健委公佈的中及高風險地區名單，暫時未能說針對某一個區採取甚麼措施，但會檢視情況，有需要會調整。

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