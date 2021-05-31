近日谷得最行的當然是疫苗，官員多番出口術逼市民打針，從復必泰逾期後不再供應，到打了疫苗才可出遊，不一而足，甚至一度想逼外傭打針，近期則將疫苗接種計劃覆蓋到持「雙程證」的內地居民及難民。建制派亦忽然全力配合，董建華也出來呼籲打針。顯然，這是北京下達的政治任務。

芸芸谷針措施中，以信和「打針抽樓」最具噱頭。信和集團宣佈旗下黃廷方慈善基金及華人置業，將共同送出觀塘凱滙一個一房單位（449平方呎、市值1,080萬），並代繳印花稅或雙倍印花稅等稅項，作為終極打針大獎。任何年滿18歲、持香港永久居民身份證的市民，只要於香港完成接種兩劑疫苗便可參加。寫明疫苗必須在香港接種，谷針用意昭昭明甚。

有人會為抽一層樓而去打針嗎？信和公佈計劃後，預約打針人數連日上升，似乎有一定成效。不過，那是早就準備打針的人，真正為抽樓而打針的人應該不多，先不說打針風險，抽到樓的機會非常低。六合彩頭獎也有逾千萬元，成本只需十元兼毫無風險，疫苗就有不少後遺症甚至死亡的風險，故大部份打疫苗抽樓的都是順便為之，而非想贏層樓而打兩針。

對信和而言，送樓成本只需幾百萬，但意義非常大。其一，顯示自己盡力協助政府谷針。提高疫苗接種率去防疫應該是北京的意思。信和作為大地產商，其主席黃志祥又是全國政協委員，當然要協助政府施政了。送一個住宅單位來鼓勵接種疫苗，濕濕碎矣！

其二，替林鄭助選。黃志祥是林鄭的忠實支持者，上次林鄭競選就擔任資深顧問團成員，其兒子、信和集團副主席黃永光則出任林鄭競選辦副主任，而信和集團公關大員邱文華也借調到林鄭競選辦。如今特首選舉又開始了，據報有人已急不及待向北京表態參選，林鄭目前似乎處於捱打狀態，極需要政績去增加籌碼，故信和以其雄厚資本替政府谷針，既討好北京，也可藉此表態撐政府撐林鄭。陳肇始就開腔多謝地產商協助「谷針」。

英美接種成效對北京構成壓力

其三，北京已表明要香港解決住屋問題，大地產商必須配合，打疫苗抽樓，正是回應北京對香港施政的兩大訴求。有沒有成效不緊要，最重要是擺出急北京所急的姿態。看來，信和高層是懂政治的。而且，買樓是香港的永恒話題，打針抽樓有噱頭，必收宣傳之效。果其然，新世界也打算效法信和。

除了香港，中國也在谷針。中國人以前就對國產疫苗有很高的戒心，2007年山西疫苗事件，數十名兒童接種疫苗後致死致傷，2013年則有多宗嬰兒接種乙肝疫苗後死亡，2016年的山東疫苗案，過期、變質的問題疫苗流向18個省市，事後公安拘捕202人，並有357名公職人員被罰。因此，中國人對國產新冠疫苗的興趣不大，以致接種率一直不高，各地才需要奇招盡出吸引大家打疫苗，例如打針送兩盒雞蛋等，上海虹口區則請來女子偶像團體SNH48擔任公益宣傳大使，到疫苗接種現場為粉絲蓋章。然而整體接種率都不算高。

可是，自從月中遼寧、安徽及廣東再現疫情後，多地居民紛紛湧去接種疫苗，特別是廣州、佛山等地，接種中心大排長龍，有人排隊數小時，甚至在烈日下、暴雨中仍堅持排隊。廣州市民打針「熱情高漲」，緣於恐慌情緒。廣州出現「飲早茶群組」，源頭極可能是荔灣區感染印度變異毒株的75歲郭婆婆，她的家人、茶客、侍應等已有16人證實中招。正因為郭婆婆一人之力，廣州谷針效果顯著，從5月12日至27日的15日，接種疫苗人數激增近350萬人。

顯然，英美的疫苗接種成效顯著已對北京構成壓力。兩國接種人口比例急增後，感染人數也迅速下降，一旦西方各國疫苗覆蓋比例增加，就無懼疫情，相反中國則要維持嚴厲的防疫措施，處處設防，如今因疫情穩定而享有的好處，如外貿定單從東南亞回流等，都可能失去，而全力防止疫情反彈的成本也極高。全民接種疫苗暫時確是令經濟社會等回復正常的利器，前提疫苗真有效用，否則只是向領導人交差的數字遊戲。

潘小濤

資深傳媒人