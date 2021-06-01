有66年歷史的九龍塘基督教中華宣道會會堂，有機會面臨拆卸重建。該會向城規會申請拆卸重建位於九龍塘蘭開夏道及窩打老道的九龍塘宣道小學、教會會堂及幼稚園，擬申請略為放寬建築物高度限制，以興建新的教堂及學校。根據教會網站，該教堂於1955年已落成，至今有66年歷史，但並不屬於已評級的歷史建築之列。

申重建放寬建築物高度限制

根據城規會申請文件，申請範圍包括蘭開夏道2號及窩打老道134號的香港九龍塘基督教中華宣道會，發展範圍包括10層的九龍塘宣道小學和樓高3層的教會會堂及幼稚園的位置，屬「政府、機構或社區（4）」地帶。

文件提到，由於教會會眾日益增長，同時亦需要更新現有幼稚園設施，以提供良好的學習及教學環境，故有需要透過重建教會會堂和幼稚園校舍，有效地使用土地資源，因此，教會擬議把現時最高建築物高度5層略為放寬至8層，並須獲得城規會核准。

文件提到，有關重建計劃能透過擬議略為放寬建築物高度限制，重整現時樓層空間，惠及教會會眾和學校的師生，重建亦提供增加綠化空間的機會。

文件亦強調，重建計劃的樓宇設計會與鄰近地區相融，不會影響附近環境的空氣流通及景觀，亦不會帶來交通、環境及排污的不良影響。而重建計劃能帶來各種規劃增益，包括幼稚園的學位由5班增加至9班，及讓社區人士能使用自修室、球場、音樂練習室等設施。

1955年落成 屬香港最早一間宣道會教會

翻查九龍塘基督教中華宣道會網站，該教堂估計早於1954年進行奠基儀式，並於1955年已落成，網頁顯示當年落成後教會的模樣，與現時會址外貌沒有太大分別。

網站又提到，1940年原廣西宣道會宣教士貝光道牧師在九龍塘創立廣西宣道會香港分會，日治時期交華人管理，重光後由華人自立自養自傳，正名為「香港九龍塘基督教中華宣道會」，是香港最早一間的宣道會教會。

不過，資料顯示，該廣西宣道會香港分堂最初疑租用金巴倫道25號車房作主日崇拜，其後才遷至窩打老道。

只差5年 不獲古蹟辦評級

翻查古蹟辦資料，該教會會堂並未屬於已評級的歷史建築之列。根據資料，古蹟辦昔日進行歷史評級工作時，只集中檢視1950年以前落成的建築，而該教堂於1955年落成，過去有保育團體批評當局只檢視50年代以前的建築物並不足夠，不少具特色的近代建築物面臨被拆卸，而古蹟辦近年終為1950年後的建築物評級進行準備工作。

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