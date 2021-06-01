前年9月2日開學日，網民號召「港鐵超合作運動」，在不同港鐵站阻礙車門關上，警方拘捕多人。其中三名青年涉有份在荔景站阻礙車門，被控公眾妨擾罪，另有被告涉藏丫叉和鋼珠，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，當中兩人經審訊後罪成。裁判官施祖堯今判刑指，上次為兩人索取的報告，內容未能顯示兩人有悔意，因此必須判以懲罰及阻嚇性刑罰，分別判兩人進入更生中心及12個月監禁。

被告為職業訓練局一年級學生連俊雄（19歲）及李浩森（19歲）。連被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他2019年9月2日在港鐵荔景站內藏有一支彈叉和一些鋼珠，今被判12個月監禁。李被控一項公眾妨擾罪，指他當日在九龍連同其他人干擾荃灣綫列車服務，今被判入更生中心。散庭後，旁聽席上有人高喊：「照顧好自己啊！」李把雙手手掌放在頭頂、以手臂做出心形手勢回應。

另一學生阻門認公眾妨擾 判入更生中心

代表連的辯方大律師劉偉聰進一步求情指，報告顯示勞教中心及更生中心均不適合被告，他現時面對《公安條例》第33條控罪，惟有判監禁。劉指，被告近年行為不良好，但在保釋期間已有穩定工作，顯示其傾向改變。他今年3月因詐騙案判監一個月但緩刑18個月，案情涉及一批網上推售、價值300元的口罩，被告因忘記交收，衡量勝算後選擇認罪，希望法庭考慮其案底並非嚴重。另外，被告亦合作誠實道出5月曾服食毒品，但他無毒癮。辯方希望法庭判監禁，盡快了事，讓被告展開新一頁。

李的大律師許淑儀今遞交六封求情信，其中兩封由李的科學院副院長及通識科教授撰寫，兩人均指被告天資聰敏，為人有禮，品行良好，亦虛心學習兼態度認真，更對社會變遷有所反思。被告父母在信中指，兒子愛好音樂，努力讀書；案發至今已一年，兩人心痛兒子面對刑責，日漸消瘦，承受大壓力，但會尊重法庭裁決，望兒子完成刑罰早日重返校園回饋社會。

大律師指，被告無參與任何非法抗爭活動，積極面對生活學業，並已獲浸大取錄，希望法庭考慮案件為單一事件，時間短暫；過往案例均以罰款處理，希望判感化讓他重返校園。施官不認同，指過往對按動緊急掣阻車門的案件，若以《簡易程序治罪條例》控告，曾判罰款500元及監禁3個月；本案控方針對反修例的政治背景，以普通法起訴，最高可判監七年。施官又向大律師指出，被告在報告中無提及悔意，量刑時需考慮，又引上訴庭黃之鋒案例指出，接受及尊重法庭判決並非真正悔意。

判監被告有爆竊等5項案底 官斥守法意識弱

施官判刑指，被告連俊雄中三輟學，其後曾從事收銀、髮型學徒、外賣等工作，亦曾有多個案底，包括入屋犯法，襲擊致造成身體傷害、與16歲以下少女發生性行為等。被告小學成績差，小五與損友流連街上並曾自稱三合會，年紀輕輕已有5次定罪紀錄，可見其守法意識薄弱。

裁判官續指，法庭在判案時需考慮案發時間、地點場合及人數，以及會否激發其他人加入，以背景考慮該案嚴重性。被告否認案發時管有鐵珠及彈弓，至今仍否認控罪；他將38粒鐵珠藏在褲袋，彈丫置於背囊，方便隨時取出使用。鐵珠可傷及眼睛及其他重要部位，被告在人流暢旺的上班時間犯案，以12個月作量刑起點，因被告無悔意，再無減刑空間。

至於被告李浩森，施官指他在報告中態度迴避，不承認控罪。雖然案發只有數秒時間，但法庭不能無視背景而脫離現實，被告觸犯控罪嚴重，經審訊後定罪，被告在報告中無展示悔意，其公眾妨擾行為需動用大量港鐵職員及警員處理。案發在早上九時上班繁忙時間，對市民造成不便，而被告在未有疫情時戴上口罩犯案，顯然是有備而來掩飾身份。

裁判官亦指，被告行為必然會引發其他人干犯，激發情緒和引起衝突。被告行為屬干擾性質，法庭同時需考慮保護公眾的原則，判刑須有懲罰性及阻嚇性，希望被告在更生中心學習尊重法律，同時發展社交技巧。李的大律師要求發還並非作案工具的手提電話，但遭施官拒絕。

案中另一被告郭嘉文，因控方未能證明其犯罪意圖，早前受審後公眾妨擾罪脫。

【案件編號：WKCC1383/20】

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