【本報訊】接種疫苗再度與吃喝玩樂掛鈎，不打針者恐連出外用膳權利也沒有。中小企食店聯盟召集人林瑞華批評當局「成日㩒住香港人個荷包屈服喺你個政策」；旅遊業界則認為部份人會為了外遊而打針。

院商失望指被針對

食衞局長陳肇始預告，若第五波疫情爆發，未打針人士進出食肆、戲院等場所將受限制，林瑞華批評當局「成日㩒住香港人個荷包屈服喺你個政策」，對於會否憂慮因此影響食肆生意，他說「冇得驚」。林無奈指，幸好還有百多萬人已打針，總比一刀切禁晚市堂食好。

經營台菜餐廳的演員黃美棋同樣認為對生意必有影響，她說：「雖然疫情已經維持咗年幾，大家都開始習慣外賣形式，不過生意都一定有影響。」

有不具名院商對政府的措施感到失望，表示不明白每次戲院都被針對︰「睇戲冇得叫外賣，亦唔係必需品，你唔畀冇針紙嘅人入場，人哋咪唔睇（戲）囉。」戲院商會 、黃百鳴旗下Cinema City、林建岳的MCL發言人均表示暫未有回應。

旅遊業方面，東瀛遊執行董事禤國全認為，假若所有團友都打針，相對風險會較低，「好過到時一啲冇打針嘅人出發後（染疫），處理更麻煩」。至於外遊能否谷針，禤認為因人而異，舉例對一些一輩子也不去旅行、甚至連護照都沒有的人而言，限制打針外遊完全沒有影響，但對於一年去三至五次旅行的市民而言，「長時間冇得去旅行，佢身體都會好辛苦」。