灣仔警署一名男警昨日（31日）初步確診，或是本地社區感染，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指出，需關注這名警員是在工作期間或是私人生活上接觸過某些人士而感染，如果發現有其他感染者，即證明社區仍然有隱形傳播鏈。他建議需對警員感染的病毒進行基因排序，了解病毒屬輸入或其他類型。但據悉，男警入院後核酸檢測呈陰性，相信要再檢測才能確定是否真的感染或何時感染。

本港對上一次發現本地源頭不明個案在4月底，已超過一個月又再現個案，曾指，這宗個案顯示本港能夠28日或更長時間清零，亦只屬短暫，並不夠「穩陣」，單靠非疫苗的防疫措施，不足以令疫情不再在本港爆發，必須建立疫苗免疫屏障，才能有效阻截病毒。

另外，政府昨公佈若第五波疫情來襲時，或會禁足未打針人士進入部份場所。食物及衞生局局長陳肇始今早在電台節目稱，希望社會不要誤會措施是懲罰不接種疫苗的市民，又指政府不是分化，打針亦是自由選擇，但是希望在抗疫新路向下，以「疫苗氣泡」為基礎調整防疫措施；認為如再爆疫，一刀切關閉場所會為市民造成困擾，且打疫苗能保護自己和他人，而措施會在新一波疫情來臨時考慮實施及再調整，例如屆時的疫苗接種率是否高等。

深圳龍崗現隱形本土患者 至今未停當地「回港易」

對於深圳龍崗區近日出現無症狀的本土感染患者，但至今當地港人亦可透過「回港易」來港免檢疫，陳肇始說，本港有與內地相關單位聯絡，了解內地情況，除了會考慮相關風險，亦會考慮當地的抗疫措施，目前「回港易」是採用國家衞健委公佈的中及高風險地區名單，暫時未能說針對某一個區採取甚麼措施，但會檢視情況，有需要會調整。

曾祈殷就指，內地近期疫情值得關注，但內地一向嚴厲執行封區等措施，認為回港易可繼續執行，但可以對相關人士加密檢測次數，例如經陸路口岸入境的人，由現時需要檢測2次，增加至3至4次。他又建議，應盡快推出對入境者進行「篤手指」驗血測抗體，以測試入境人士是否隱性帶病毒者。

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