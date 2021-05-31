支聯會連續兩年遭警方禁止舉行六四遊行集會，儘管維園點點燭光無法點起，《自由花》歌聲不能再在足球場上迴響，但政權禁得到公開悼念，卻限制不到思想自由，嘗試突破形式，以藝術媒介表達者大有人在。創立了12年的「六四舞台」首次用網上讀劇會演出，有行為藝術家去年起練習到海邊點蠟燭，以私人方式悼念，亦有民間組織把《天安門》紀錄片作私人放映，窮途則變通，只為向同路人明志，尚有人未退縮。

記者：陳詠恩

「我們就來個光明正大的紀念，衝擊這條不正常的底線。」這句話是劇團「六四舞台」兩年前劇目《5月35日》的宣傳文案，劇團核心成員兼監製列明慧說：「早兩日先有朋友問我，『你哋句tagline會唔會有問題呀？講到衝擊會唔會構成煽動呀？』我覺得係好難過，呢句tagline都讓人有呢種聯想，白色恐怖已經嚟到啦，大家都已經好習慣佢（政權）會無限上綱演繹……其實我哋做劇本創作，喺香港係合法行為嚟，我希望我哋自己唔好為自己設限制先」。

舞台劇變陣成讀劇會

《5月35日》是劇作家莊梅岩作品，故事講述一對老夫婦的兒子在天安門事件中被殺死，30年後他們決定要到天安門廣場上拜祭兒子。該劇2019年首演時大獲好評，去年「第29屆香港舞台劇獎」榮獲最佳劇本等五個獎項。劇團原定去年重演，但疫潮下劇場被封，改為網上公演《5月35日》（庚子版），「錯有錯着，因為唔能夠喺劇場做，我哋轉咗網上直播，將套劇帶咗去世界各地」，48小時內總共有逾55萬瀏覽量。

今年初劇場因為疫情封閉，原定的重演再告取消，劇團財政大失預算，「六四舞台過往好依靠票房生存，因為我哋冇任何政府資助，使用場地方面，都非常少可以book到康文署場地，都有心理準備要租貴啲嘅自資場地」。列明慧慶幸2019年那次演出大受歡迎，令收入能支撐至今，但也擔心不知劇團尚可生存多久，加上儲備不足以作大型演出，惟有變陣，改為6月1日及3日，舉行兩場網上「讀劇會」，分別先後演出創團劇目《在廣場上放一朵小白花》和《5月35日》，兩場均為免費直播演出，並會邀請嘉賓分享。

她解釋，疫潮下好多劇團都有做讀劇會，一來準備時間較短，亦較節省成本，抽走舞台、燈光、聲效元素，演員坐定念對白，觀眾可以更集中去留意劇本本身，一些場景調動和人物動作則會由旁白說出。

選擇忘記還是講出真相？

列明慧曾在1995至2005年擔當支聯會六四紀念晚會女司儀，當年她與其他支聯會義工思考除了遊行、集會這類「硬橋硬馬」形式外，還可以如何紀念六四，於是在2009年創辦六四舞台，首個演出就是《在》劇，舉行多場公眾及學校演出。然而多年來劇團每次埋班都不容易，曾有演員被威脅演出會影響事業，2019年時編劇莊梅岩被內地人登門威脅別再參與六四劇目。

列明慧說，今年所面對的壓力比以往都大，但在高壓政權下他們未有因此退縮，因為六四比以往都接近，例如中共領導層稱六四是外國勢力及西方思潮導致，反送中運動亦被扭曲為受外國勢力煽動的暴動，正如天安門母親三十多年來無法拜祭已死子女，現在即使有人因反修例運動而離世都不能明言，連放一束花悼念也被禁止。「其實呢啲歷史事件，同我哋可以好近，我哋去面對歷史事件嘅反應，同三十年前嘅人好相似，例如我哋選擇忘記、放低，定無論如何都要記低呢件事，將真相講返出嚟？」。