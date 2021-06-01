本周五為六四事件32周年，屢被建制和左報狙擊的支聯會，日前因應維園悼念晚會被禁而重開六四紀念館，而政府至今仍未正面回應組織口號「結束一黨專政」是否屬違法，特首林鄭月娥更曾指叫她回應是「強人所難」。她今早出席行會前表示，一個口號表達的含意要視乎在甚麼情況下去講，有否引申可能會違反現行法律的情況，強調事情複雜，難以簡單以「是、否」回應。

林鄭今早被記者問到，中聯辦前主任王志民於2018年曾指「結束一黨專政」是偽命題，林鄭翌日曾引述有關說法，記者問林鄭當時說法是否仍成立。林鄭聽後隨即先要求記者講清楚她當時的說法，記者引述她當年的回答後，林鄭只重申有關問題是強人所難，一個口號表達的含意要視乎在甚麼情況去講，有否引申可能會違反現行法律，認為要由執法機關搜證，再交律政司研究是否提出起訴，然後由法庭決定。

林鄭續說，香港過去2、3年發生很多事，訂定國安法對香港帶來很大影響，保障一國兩制實施，「不能當無產生任何變化」，因為傳媒、大學等都要履行《國安法》。她又提到4項國安法罪項，當中提到任何人用非法手段顛覆政權，包括中央或特區政權，都屬犯罪；並強調事情複雜，難以簡單以「是、否」回應。

不會公開《國安法》年度報告

她又謂，再過30日《國安法》將實施一周年，接近6月底時會回顧過去一年情況，並指《國安法》要求行政長官報告，但亦規定國安委員會所有事項不會公開，故「交畀中央有關貫徹執行國安法的工作亦不會公開」。

她重申，香港是中華人民共和國不可分離部份，人民可享有高度自治，但亦直轄中央人民政府，故有責任履行《基本法》及憲法中涉及香港部分。她又引用憲法有關共產黨領導角色部分，指香港不可做違反憲法事情，但香港亦保留其資本主義制度，強調視維護國家主權統一、領土完整為共同義務。臨近《國安法》實施一周年，明白大家都會向各官員追問有關議題，故希望今日在此講解清楚。

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