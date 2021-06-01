去年初新界劫案頻生，警方於去年2月拘捕三名年20歲或以下少年，指他們涉及8宗便利店劫案，總共劫去5.6萬元和17包香煙。三人今在高等法院認罪，庭上透露其中一人犯案時另有販毒案在身。法官揚言考慮判監，「明知自己俾人拉咗販毒啦，仲夠膽同人一齊搶劫，呢個好嚴重喎」。案件押後至8月23日判刑。

有一項搶劫前科的首被告謝震浩（20歲）承認7項搶劫罪和1項企圖搶劫罪，指他於去年2月3日至19日間在元朗、屯門、上水、荃灣和葵涌犯案，受害店舖為5間OK便利店和3間7-11便利店。次被告關少傑（19歲）和第三被告胡樂恒（18歲）分別參與一次犯案，各自承認一項搶劫罪。

每次案發均在凌晨時分，謝震浩有時獨行，有時聯同未落網的同黨，用牛肉刀等刀具威嚇店員，最長達一呎半。唯一一次事敗是因男店員抓着謝的外套，兩人雙雙倒地，謝遺下帽、面罩和刀後逃跑，但他隨即由荃灣乘的士到葵芳再犯案並得手。

胡樂恒犯案時沒有持械，負責從收銀機拿錢。關少傑則只在店外視察，通知謝沒有顧客，可以行事，獲得500元報酬。證據只提及關事後得悉謝用刀犯案，法官李運騰稱量刑時會當他事前不知道。

關少傑在干犯本案前約兩星期，因涉販毒案被捕，今年3月被判入教導所。鑑於關在保釋期間干犯本案，法官表明要慎重考慮需否判監。由於控方需就謝震浩進行其他調查，案件押後判刑。

【案件編號：HCCC344/20】

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