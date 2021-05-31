【本報訊】廣東疫情持續惡化，但特區政府堅稱內地對疫情控制嚴謹，拒絕煞停廣東省「回港易」。有政黨人士批評當局對外防輸入持雙重標準，涉政治考慮；醫生則促請政府檢視機制，如強制14日酒店檢疫、為所有入境人士進行抗體測試。

食物及衞生局長陳肇始昨日宣佈本月4日起將柬埔寨、泰國、越南、台灣及英國納入高風險B組地區，由涉事地區返回香港而未完成接種疫苗的香港居民，必須在酒店進行21日檢疫；至於已完成疫苗接種的香港居民，亦必須在酒店檢疫14日，另外加上七日自行監察。

醫生促加入強檢機制

對於內地，特區政府卻採不同的處理手法，雖然廣東疫情持續惡化，但陳肇始認為內地疫情控制非常嚴謹，廣東省亦正進行大規模排查，個案暫時局限於廣東省局部範圍。陳肇始又表示，內地有相關措施控制人員流動，以防止個案輸出，特區政府會繼續密切留意廣東省的疫情發展。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，廣州不少人是無症狀感染，加上變種病毒或已經慢慢適應人體，指出政府應檢視「回港易」機制，如加入14日強制酒店檢疫和數次檢測，並考慮為所有入境人士進行抗體測試，以防止再有變種病毒由周邊地區輸入香港。

民主黨醫療政策副發言人袁海文亦表示，內地當局因應廣東省疫情升溫而加強檢疫，認為港府不應忽視相關風險，應收緊廣東省「回港易」限制，要求由疫情嚴峻的廣州市返港人士須接受隔離檢疫，「廣東已經有十幾二十宗個案，冇理由喺呢個基礎上面，完全接近冇限制下繼續豁免回港易人士返港」。

袁海文又指出，政府對外防止輸入措施應一視同仁，不應雙重標準，指新加坡旅遊氣泡計劃設有熔斷機制，質疑為何「回港易」計劃卻欠奉相關機制，「作為公共衞生政策，應該有一致性同高透明度，唔明點解廣東疫情仍未有緩和趨勢，政府就已經講內地處理（疫情）有成效，唔應該因政治考慮而採取不同標準」。

面對周邊地區疫情失控，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，若完全不讓外地人士入境，香港會無法生存，故唯一方法是規限入境人士要先接種疫苗，並要驗出有抗體，就可以大幅縮短隔離期。專家已提議政府以「篤手指」方式為入境者驗血，公共衞生實驗室已開始評估測試劑的敏感度及準繩度，若然能夠成事，旅客只須篤手指滴血，20分鐘則可有結果。