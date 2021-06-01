47人因涉民主派初選被控串謀顛覆國家政權，其中被還柙的觀塘區前區議員李嘉達，由他擔任主音歌手的獨立樂隊Forward，昨晚上載歌曲為李嘉達和其他失去自由的人士打氣。樂隊其他成員上載2019年的初創作品《出走半生》MV，李嘉達的歌聲是他在試唱時的版本：「主音阿Kar（李嘉達）在2021年3月失去了自由。在這個版本中，他的聲音是屬於Demo Version，人總是以為會有再做好一點的機會。在強烈的無力感之下，我們希望將《出走半生》送給每位仍在掙扎中的香港人。」

其他樂隊成員將此曲「派台」，留言時不無感慨：「願你出走半生，歸來仍是少年。歌曲的製作由今年2月份開始，因着阿Kar的短暫離開而暫停。Forward餘下成員仍然希望把歌曲完成。」今次MV中，主音歌手沒有出現，只以一枝咪高峰代替，MV取景的地方是最接近李嘉達身處赤柱監獄的山邊：「取景於阿Kar經常出現的地方及這兩年很多香港人都去過的地方，並帶着歌曲和Forward的旗幟，去到最近他的山邊，希望他和與他一樣失去自由的人，能在那日片刻自由的時間，聽到《出走半生》這首歌。 2021年5月31日，阿Kar及其餘一樣失去自由的人需再度忍受漫長的審訊，所以我們決定在這天分享這首歌，希望藉這首歌繼續撐住他們。」

《出走半生》MV：https://bit.ly/3fB9gc0

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）