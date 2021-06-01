駐守機場客運大樓報案中心的警員涉監守自盜，疑將一個由市民拾獲、內有逾5萬元現金的失物LV銀包，藏於報案中心茶水間的雪櫃底，且沒有就事件作記錄。男警被控盜竊罪，案件下午續審，控方傳召被告的同袍警員作供，辯方反對控方將被告與同袍警員的電話通話內容呈堂，指同袍與被告對話前沒有施行警誡，惟被官質疑「點解打個電話去問嘢，都要警誡？ 以同事身份查詢㗎嘛？實際上工作都唔會警誡佢㗎嘛？」

被告馮奕鈞（28 歲）被控於2019年2月13日在香港國際機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內，偷竊一個價值7,000元的銀包，內有現金56,090元、一張香港身份證、一張港澳居民來往內地通行證、一張香港駕駛執照、一張滙豐銀行提款卡、一張中國招商銀行銀聯卡、一張滙豐銀行信用卡、一張恒生銀行信用卡、一張八達通卡，及一些個人卡片，而上述物品為陳振宇的財產。

辯方今指，當日同袍16820黃永聰第一次致電被告問有否處理過有關拾獲銀包案件，被告當時稱沒有；同袍三分鐘後再致電一次，被告則稱有位女士曾取銀包來過報案室，並稱當時已指示女士將銀包拿到機管局的失物認領處，自稱沒接收過銀包。辯方指，兩次致電內容是在沒有警誡下作出。

主審裁判官彭亮廷聞言問，證人與被告是同事關係，「點解打個電話去問嘢，都要警誡？ 以同事身份查詢㗎嘛？實際上工作都唔會警誡佢㗎嘛？」 彭官又指，被告兩次答案講法不同，「直情係相反」，質疑有何證據價值。控方回應指，被告兩通電話都是說謊、是逃脫罪行的講法，控方立場是銀包遭被告放在雪櫃底。

接更同袍：佢同我講冇特別

警員16820黃永聰出庭供稱，當日在報案室接替警員14978、即本案被告的工作，包括處理拾獲及遺失財物。他當日接更時，被告沒有告知他有財物要處理，亦沒有交帶有任何特別事情要跟進，「 佢同我講冇特別。」

至當晚11時11分，有一名陳先生來到報案室欲認領銀包，但是從報案室的電腦系統中卻找不到資料，「我再同呢個陳生了解， 係咪交咗去其他警署」，並查看陳展示與楊小姐的訊息對話，「因為我知紀錄冇，所以睇下當中有無誤會」，故用機場電話致電楊小姐，「佢係較早前喺5樓4號行李帶執到銀包，同日交咗去機場報案室。我問佢畀咗乜嘢人，佢話交咗畀一個黑框眼鏡嘅警員」。

黃稱，雖然系統內沒有此案件，「但呢個楊女士嘅描述，係match（符合）我哋工作地方及同事嘅」，故他透過被告上司找到被告的手機號碼，再致電被告問有否處理過一宗拾獲財物的案件。被告說沒有做過任何一單拾獲財物案件，「我問有冇一個女士拎住一個黑色LV銀包嚟過報案室，佢都話冇。」

同袍三次致電要求「師兄你諗清楚」 被告才透露曾處理失物

他向警長709匯報事件，警長叫他再次向被告問清楚事件，故他再次致電被告問：「師兄你諗清楚，有冇真係做過一單拾獲財物嘅案件呀？ 」此時被告才稱，想起同日較早時間，有一位女士拿着銀包來報案室，又指已指示該女士將銀包拿到機管局的失物認領處，並指自己沒有接收過這銀包。

根據控辯雙方承認事實，物主報案後，警方最後在報案中心茶水間的雪櫃底正中央找回涉案銀包。案發時，被告是唯一駐守機場報案中心的警員。按照規定，警員接到報失個案，應在電腦系統及流水簿中作出紀錄。

審訊明續。

【案件編號：STCC1101/20】

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