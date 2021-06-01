警方前年11月連日圍堵理工大學內的示威者，大批市民到油尖旺上街「圍魏救趙」，試圖營救被困校園的人。四男被控參與暴動及違反蒙面法等罪，其中40歲電工被告自辯稱當晚往揼骨中途在街上被捕。控方今不斷質疑，被告吃完消夜已是凌晨四點半，卻要選擇偏遠按摩店，當晚沒時間睡覺。法官林偉權打斷謂：「可能佢（主控）未去過呢啲揼骨場地啦……但講食飯都會去相熟嘅餐廳，咪又係common sense」。

被告電工鄭信達（40歲）昨自辯時供稱，當日與友人用膳後，打算往桑拿店揼骨，惟途徑彌敦道橫巷時，遭突然衝入的警員以警棍毆打，警員更邊打邊罵：「死曱甴！你仆街啦！」被告及後證實右手手指被打至骨折。

法官質疑：呢啲問題有乜嘢意義呢？

控方外聘大律師張建波今盤問被告，但數度遭法官林偉權質疑：「呢啲問題有乜嘢意義呢？」公眾席與辯方律師團隊不時傳出嘆氣和竊笑聲。張盤問時質疑，鄭與友人吃完消夜之後，已經是凌晨4點半，「搵得師傅嚟可以已經5點，揼完已經7點，瞓到咩你覺得？」鄭表示可以。控方質疑他翌日早上要9點上班，鄭仍指有充足時間休息。

控方又質疑，為何鄭要下班後先回到粉嶺住處，深夜再出油尖旺找朋友吃飯。鄭解釋，由於友人要「湊仔」，所以通常他們會相約在夜晚8點後。控方追問：「你就係想慳啲交通時間，舟車勞頓咪仲辛苦？」鄭回應謂：「我覺得飲酒係樂趣，我唔覺得辛苦喎。」

控方此時再度指鄭沒時間睡覺，林官聞言不禁打斷謂：「點會冇時間瞓覺啫，你自己都數到，問啲有用嘅問題。瞓覺時間因人而異，有啲人瞓一個鐘非常精神，有啲人瞓十幾個鐘都成日攰……」控方反駁謂：「佢從事高空工作」，林官繼續謂：「高空工作又點啫？個個都瞓十八個鐘，咁嚟法庭工作嗰啲又應該瞓幾多個鐘？」

控方詢問鄭為何不選擇較近的按摩店，鄭解釋「嗰頭我唔熟」，亦擔心衞生問題。惟控方仍就此窮追不捨，林官再度打斷謂：「我唔知主控官問呢啲問題有咩意義，可能佢（主控）未去過呢啲揼骨場地啦……但講食飯都會去相熟嘅餐廳，咪又係common sense。」

警棍打至手指骨折 返警署多次要求就醫不獲理會

控方向鄭指出，警員從來都沒有無故用棍打他的右手手指，也沒說辱罵字句，只是他欲逃走才會被打。鄭一律否認，並補充指警員到達橫街時，他已蹲下來，並把雙手放在頭上。

鄭自辯時曾供稱，他被帶到警署後曾多次要求看醫生，但不獲理會。控方今指出，手指骨折應該會很痛，「你（在警署）有冇忍唔住嗌出嚟？」鄭表示有。控方追問：「你嗌得大唔大聲？」鄭表示大聲，並補充指他有向每位經過的警員提出要求。

控方追問：「你咁痛又點頂？」公眾席傳出嗟嘆聲。鄭無奈回應謂：「咁佢都唔理我，我仲可以點啫？」控方繼續質疑，為何他獲保釋後不馬上到急症室求醫。鄭解釋，當日他離開西九龍法院時，雙腳只穿着一對紙拖鞋，他只想回家換衫休息，「都已經頂咗兩日……兩日都冇休息過。」案件押後至7月10日結案陳詞。

【案件編號：DCCC376/20】

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