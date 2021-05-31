【本報訊】學校校長及訓導主任昨供稱，中六生被告曾透露涉案爆炸品由「黑衣人」交給他，校長徵詢校董會後向警民關係科求助。校長和教師均指出，另一名就讀中四的被告在校平日表現服從，不會惹事生非，案發前沒有犯大錯，校長更以「中上乖」形容他。

徵詢校董會後求助警民關係科

訓導主任梁伯安昨供稱，當日在訓導室聽到黎回答警員查問時謂，涉案化學物品為案發前兩星期在旺角警署對面一間便利店、從一名戴口罩的黑衫人手中取得，對方表示「好好玩嘅」。警員隨即追問該人的外貌特徵、確實事發時間和地點，惟黎未能回答。梁在盤問下同意，相關對答內容只是基於他的記憶敍述。

校長蔡子良則供稱，當日基於全校師生安全考慮，決定召見兩名被告，問他們是否知道其行為會為全校帶來危險，黎支吾以對，表示化學品是由「黑衣人」給他的，其後情緒顯得激動，趙則低頭默不作聲。蔡與校董會商討後，決定聯絡警民關係科求助。

辯方盤問時詢問，蔡會見被告時語氣是否非常嚴肅。蔡同意，並補充指當時「語氣有啲重、有少少惡」。蔡在盤問下又表示，趙姓被告在他心目中算是「中上乖」的同學，不會惹事生非。揭發事件的化學科老師張善恩亦指，在趙姓被告中一時曾教導趙，形容趙雖然性格較偏激，但仍是服從的學生，案發前沒犯過大錯。