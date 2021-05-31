【本報訊】與民建聯關係密切的「馬鞍山民康促進會」2010年起獲政府資助及批地開辦社企「鞍山茶座」，雖多年來屢被揭違規，但仍獲當局建議續租地皮。本報發現，茶座租用的政府地段同時被10個註冊社團登記作會址，惟該些社團大部份不符批地的准許用途，而且均為茶座負責人、民建聯成員楊祥利任要職的社團，有私相授受之嫌。當區區議員質疑民康會違反短期租約條款，再獲續租有欠公允。楊祥利拒絕回應查詢；地政總署稱並無接獲民康會通知有其他團體使用該地段登記，已去信了解。

記者：趙雅婷

馬鞍山民康促進會2010年透過民政事務總署的「伙伴倡自強」計劃獲批250萬元資助開辦「鞍山茶座」，並獲地政總署以短期租約直接批出馬鞍山恆泰路一幅逾3.7萬呎的空置政府土地營運。

民康會與民建聯關係密切，民建聯沙田支部副主席、2012年因破產喪失議席的沙田前區議員楊祥利先後曾任民康會主席和總幹事，現時是鞍山茶座負責人；民康會另一董事招文亮，亦是民建聯的沙田支部委員。

沙田區議員鄭仲恆今年4月中收到沙田地政處的諮詢文件，處方建議以市值租金續租該幅逾3.7萬呎的土地，用途維持與現時相同。根據沙田區議會發展及房屋委員會的文件，該幅土地容許民康會經營食肆、維修及停泊單車，以及進行露天展覽，並可停泊只限與上述用途有關的私家車。

不過本報調查發現，鞍山茶座涉嫌違反多項批租條款。在警務處的註冊社團名單內，記者就發現至少有十個團體以鞍山茶座為登記地址，當中包括「馬鞍山文藝協會」、「馬鞍山粵劇團」、「欣安邨居民聯會」等，惟大部份與地政批出租約的許可用途無關。

這十個團體中，八個均由楊祥利擔任組織主席、會長及顧問等主要職位；另外兩個團體：馬鞍山單車會及中產聯盟，前者與營辦茶座的民康會關係密切，facebook專頁所列的網頁為民康會網址；後者則由楊祥利的黨友、民建聯副主席彭長緯任主席；彭早年亦曾申報為民康會的榮譽會長。

「街外車」任泊違用途

此外，租約雖容許在有關地段泊車，但車輛必須是與准許用途相關，並且不可停泊超過15架私家車。沙田地政處4月回應沙田區議會查詢時表示，曾接獲投訴指地皮被用作公眾停車場，處方實地視察雖無發現，但見到泊車數目超出上限，已向民康會發警告信。

記者先後於今年5月5日及19日到上址視察，發現情況並無改善，兩次均停泊了近30架私家車，而且經營方式與一般公眾停車場無異。記者5月5日駕駛私家車到停車場，雖然門外設有閘杆及更亭，惟更亭內無人看守，泊車後亦毋須光顧鞍山茶座，全程自出自入。5月19日佛誕公眾假期，亦目擊起碼有一家四口到上址泊車後離去，並無光顧茶座。

鄭仲恆表示，泊「街外車」及泊車數目過多情況「成日都有」，批評違規情況一直未有改善。鄭又指，民康會容許多個社團使用該地段作為註冊地址，質疑做法違反租約；他批評地政處在承租人不斷違規情況下仍建議續租，「有冇同過民政事務局反映？如果有就更加弊，民政局見到佢犯咁多次規，仍然肯俾支持佢，係咪有欠公允呢？」

地署稱去信民康會了解

另一位沙田區議員容溟舟亦認為登記團體不符租約用途，「好明顯政策部門把關不力。」容指有關社團大部份都是楊祥利「咁多年嘅政治資產，為咗方便佢自己。『中產聯盟』同呢間嘢又有咩關係呢？」容認為民政事務局長徐英偉是民建聯成員，理應秉公處理，否則「俾人感覺私相授受。」

記者昨日致電楊祥利查詢，他僅說「我唔想回應」便掛斷電話。

地政總署回覆查詢時確認，未有接獲民康會通知有其他社團使用該地作為會址，已去信民康會了解，若發現有違約情況，會採取相應行動。至於續租問題，地政總署指會在續租前實地視察對方有否違租約，並考慮「相關政策局是否繼續給予政策支持」。

當年資助民康會開辦茶座的民政事務總署指，「伙伴倡自強」計劃有六年的資助及監察期，鞍山茶座的監察期已過，亦無回應續租問題。