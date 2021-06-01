港府為求「谷針」，特首林鄭月娥昨日宣佈一系列措施，包括擬禁足未打針者進入部份處所，反觀控疫較香港為佳的澳門，特首賀一誠今日表示，澳門特區政府沒有參考香港推出鼓勵接種疫苗的措施，希望大家是自願接種。他亦重申，港澳通關的前提是香港疫情病例連續「清零」14天。

賀一誠被問到香港推出的「谷針」措施時，指澳門特區政府並沒有參考香港推出鼓勵接種疫苗的措施，希望市民是自願接種，全世界數據亦顯示，接種疫苗比例越高，保護越好，而內地疫苗緊張，全世界亦正在「搶疫苗」，再次呼籲市民接種疫苗，強調打疫苗對大家有保障。

澳門昨稱近日預約接種疫苗的人數大幅上升，過去一周共有 48,116人次預約接種，每日約有7,300至8,600人預約，累計澳門有逾11萬人接種疫苗，接種率達16.2%。

澳門當局稱BioNTech存量供不應求 國藥亦或會用完

香港BioNTech復必泰mRNA疫苗預料剩餘大量存貨，港府早前更明言會可能要求藥廠延遲付運，或捐予其他有需要疫苗的地方。但澳門當局昨日表示，由於BioNTech復必泰mRNA疫苗保存期較短，每次會因應預計的需求量要求供應商少量供貨，當局會因應疫苗使用量要求疫苗供應商再供貨，或因運送時間與需求出現差距，導致出現供不應求的情況，而目前BioNTech復必泰在澳庫存為20,560劑，不足以應付市民需求。

至於向國藥採購的70萬劑滅活疫苗亦有機會用完，澳門當局稱會在預計疫苗用完前再採購。國藥疫苗現時庫存有50萬劑，扣除14.5萬劑已接種第一劑人士和14.4萬劑預約將接種第二劑疫苗的人士，剩餘21萬劑，可供10萬多人使用，預料可使用約30至70天。

賀一誠重申港必須14日「清零」才可商與澳通關

另外，賀一誠被問到港澳通關問題，他重申香港必須本地個案連續14天「清零」，才具備條件開展討論的立場無改變。

對於廣州出現疫情，賀一誠說會做好兩地聯繫工作，按照原有機制，澳門會向相應區域作出隔離措施，廣州亦會對相應區域設黃碼，黃碼人士亦無法離開廣州。

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