因涉嫌參與去年立法會初選被控串謀顛覆國家政權被還押的前立法會議員林卓廷、尹兆堅、胡志偉、郭家麒及區諾軒，分別被指於2018至2020年期間，擾亂會議秩序、襲擊建制派議員及立法會保安，三案今日下午在西九龍裁判法院再訊。除區諾軒改為取消申請外，辯方今主動申請撤銷其餘四人的保釋，獲主任裁判官徐綺薇批准。三案均押後至10月4日再訊。

律師文浩正今代表四名被告，要求撤銷他們在上述三案獲批的保釋，獲徐官批准。至於區諾軒則改為沒有申請，保釋條件照舊，惟因他身陷初選案，故仍須還柙。

五名被告步出囚室後，旁聽親友及市民紛紛向他們揮手，當中包括前立法會議張超雄，以及在初選案中獲准保釋的前議員黃碧雲。有旁聽市民看到部份被告的面容憔悴，不禁激動落淚，並發出嗚咽聲。

庭上所見，原本身型略胖的尹兆堅，被還柙數個月後消瘦不少，有旁聽市民見狀不禁低語謂「真係瘦咗好多」。區諾軒手持捷克革命家兼前總統哈維爾的著作《The Power of the Powerless（無權者的權力）》。林卓廷、郭家麒則向聲援者揮手，林並做出心型手勢。

首案涉及林卓廷及尹兆堅，指兩人於2018年6月13日在立法會討論「一地兩檢」政策時抗議，其間在會議廳內妨礙及推撞保安員。兩人被控妨礙正執行職責的立法會人員罪，尹另被控襲擊普通襲擊罪。

次案涉林卓廷、郭家麒及區諾軒，指他們在2019年5月11日的立法會《逃犯條例》修訂法案委員會會議上，與建制派議員衝突。三人分別被控襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員陳恒鑌及周浩鼎；區諾軒另被控襲擊、妨礙或騷擾議員周浩鼎及葛珮帆。同案四名被告朱凱廸、范國威、梁耀忠及陳志全今日不需出庭。

第三案則涉胡志偉及尹兆堅，指兩人於去年5月8日內務委員會會議上擾亂秩序，令會議程序中斷或相當可能中斷。兩人合共被控一項藐視罪及三項干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職務的立法會人員罪。同案六名被告為許智峯、黃碧雲、張超雄、陳志全、朱凱廸及郭永健今不需出庭。

【案件編號：ESCC2993/18、ESCC2514/19、WKCC3842/20】

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