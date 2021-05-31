港區國安法下，抗爭題材電影播放越來越困難。紅線之下，民間組織「社區院線」舉行私人放映會，播放三小時的紀錄片《天安門》，這套1995年的紀錄片由美國公共電視台製作，訪問了多位六四事件的學生、工人、官員等親歷者，它曾在香港上映，成員阿蕉（化名）回想：「嗰時我中六，仲喺沙田UA戲院同同學包咗一行嚟睇，好震撼，喊得好犀利。」當年這套電影為她開啟了歷史大門，開始不斷翻查相關資料。

阿蕉與從事電影工作的朋友暉子在2016年創辦社區院線，當時是《十年》上映後不久，他們有感獨立電影在主流戲院放映的空間越來越狹窄，為抗衡審查制度，擺脫商業電影壟斷，遂另闢蹊徑，連結不同cafe、藝術空間等合作，甚至在排檔街頭舉辦社區放映。

轟電檢處變打壓工具

過往六四紀念日前後，他們都會放映相關紀錄片和劇情片，包括《天安門》、《沒有太陽的日子》、《省港旗兵4：地下通道》，並邀請社運人分享。但有別於之前公開放映，今年受制於疫情，他們改為會員制，《天安門》放映只限會員觀賞。

對於早前醫管局員工陣線舉行六四紀錄片放映會，被電檢處電影指無申請核准證明書或豁免證明書，有可能觸犯《電影檢查條例》。暉子認為去年至今，政府用盡強硬手法，把民間悼念六四的活動和聲音被政權壓下去，公民社會一潭死水，一如以往舉行放映只為明志。阿蕉批評電檢處隨時以條例作為打壓工具，「𠵱家睇紀錄片、獨立電影都係抗爭，尤其紀錄片工作者就係將歷史呈現一部份，嗰部份係我哋經歷唔到嘅，呢個係記憶嘅抗爭」。