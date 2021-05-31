【本報訊】港人對接種疫苗反應冷淡。特首林鄭月娥透露，近日有外國領事向港府提出轉售或捐贈疫苗，惟受制於藥廠簽署了預先採購協議，未能成事。若最終有疫苗剩餘，港府會與世衞聯繫如何處理。

食衞局長陳肇始表示，目前僅兩成人接種疫苗，但距離建立一個免疫屏障仍然有一大段距離，呼籲市民配合。她續指政府將密切檢視疫苗數量，一直留意疫苗運送與打針速度的配合，局方會與藥廠緊密聯繫。

專家倡接種門檻降至12歲

大批疫苗無人問津，台灣蘋果新聞網日前報道，有在港台灣組織擬聯繫港府，了解可否將用剩的復必泰疫苗運往台灣協助抗疫，特首林鄭月娥昨表示，近日有數個國家在港的領事與她接觸，盼政府可以轉售、捐贈或借出疫苗，但礙於與藥廠的預先採購協議，難以答應。她期望市民能積極接種疫苗，一旦發生「唔想睇到嘅局面」，即有疫苗沒法在使用限期前用完，會透過世衞的COVAX機制處理。

面對疫苗過剩，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，現時仍有約80多萬劑復必泰存貨，建議政府將疫苗接種門檻降至12歲或以上。他解釋，本港12至15歲人口有24.3萬人，若群組有一半人打針，即有約12萬人接種，可以用盡現時餘下的復必泰疫苗，並建議政府可派出外展隊到學校，為學生接種疫苗。

此外，現時仍有約550萬劑復必泰疫苗未付運到港，崔俊明建議港府與藥廠商討，除將部份捐予世衞外，亦可將另一部份轉購特別針對變種病毒的第二代疫苗，作為第一代疫苗的加強劑。但他同時提醒市民，不要以為可直接打第二代疫苗，因現時四項研究中，三項均顯示要先打齊兩劑第一代疫苗，才適合接種第二代疫苗。