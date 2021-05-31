在紀錄片《你看不見的我》中，哈里王子透露他接受四年心理治療，並指「眼動減敏與歷程更新療法」（EMDR）是其中一項他想嘗試的療法，在鏡頭前示範接受治療。在心理學家的領導下，哈里雙手交叠不斷左右輕拍自己胸前，並閉上雙眼眼球左右移動，過程中他沒有被催眠。

EMDR通常用來治療由創傷記憶引發的心理問題，如創傷後壓力症，接受治療者會被要求集中精神想着令他們困擾的事，在哈里的例子就是飛回倫敦令他有「被捕獵」的感覺而感到焦慮。

在睡眠中的快速動眼期（REM），腦部處理日間的資訊，EMDR中眼動相信可召喚類似的生物機制，此時想着困擾之事同時手拍胸，用意是拆解此事的不快聯想。此療法並不能幫助人們忘記糟糕的記憶，但旨在通過讓大腦重新處理記憶，減少令人不安的感覺，修復心中的傷疤。全球據指逾10萬治療師用過此療法，不過現時未有大量確實證據顯示療法有效。

EMDR只是哈里最新嘗試的療法。心理學家雅各布森分析哈里最近的言論，在談及教育兒子阿奇的方式上，推斷他是接受過多種手段的「綜合心理治療」，當中有大量心理動力學療法，即重溫治療者的童年經歷，讓他觀察其被撫養的方式，以審視他是否受過創傷或缺乏關注。

尋求擺脫「查理斯循環」

哈里曾多次提到他「繼承」父親王儲查理斯的「痛苦及苦難」，他決心不讓阿奇陷入這個循環。雅各布森指，他的行為正是避免作「強迫性重複」的常見心理動力學方法。人類自然傾向於拒絕重複創傷，但是當有意識地想擺脫這種模式，就可結束此循環。綜觀他的言行，雅各布森認為此療法已令他有深遠改變。

英國《每日電訊報》/《衞報》