青年忽然近視加深，要經常轉換眼鏡，甚至影像見到重影，小心是患上白內障。眼科醫生表示，臨床上白內障求診有年輕化趨勢，間中便有40、50歲壯年人因白內障求醫，普遍人有深近視問題。也有個別病人懷疑長期誤用了含類固醇藥膏，導致白內障出事。建議後生仔都要定期驗眼、進行戶外活動須做好防曬工作，預防白內障「殺埋身」。

眼科專科醫生湯文傑指出，白內障指眼球的晶體變得混濁，令病人視力受影響，白內障過往屬年紀大的退化問題，多數出現於60歲或以上人士身上，年老病人通常因為視力逐漸模糊，擔心有白內障而求診。近年開始越來越多相對較年輕的人士，因白內障求醫，一般介乎40至50歲，普遍患有深近視（即近視度數600度或以上），估計近視太深會加劇退化問題；或以下高風險因素包括患有糖尿病，或要長期使用類固醇藥物的人，長遠都有較大機會罹患白內障。

另外，曾出現虹膜炎、眼睛曾遭受猛烈撞擊、曾接受眼科手術，或患急性青光眼等等都是其他誘因。「比較後生嘅病人通常唔容易察覺，一般係發現近視，突然之間，深咗200、300度要成日換眼鏡，試過一兩次後， 覺得好唔尋常，搵眼科醫生先知自己有白內障。」他指，也有病人看影像時有重影、怕光等症狀，接受眼科檢查發現患了白內障問題。

湯指，曾有患濕疹的18歲少年，因視力變得模糊求醫，最後證實患上白內障，要接受人工晶體置換手術。細問病歷，病人全身皮膚受濕疹困擾多年，曾向不同中西醫，甚至坊間神醫求助，更長時間塗用成份不明的藥膏，希望可控制病情，故一度懷疑當中藥物含有類固醇，但病人自己不知道，使用方法不恰當而致病。類此這種懷疑與類固醇或產品有關的個案，以往都曾接收過，但病人大多不會將有關藥物或產品進行檢驗，最後難以證實。故建議病人要在醫生監察下使用類固醇藥膏，如產品來歷或成份不明都要先小心查證。

白內障沒有治療藥物，病人需通過手術更換人工晶體，才能恢復原有視力，而不少人都以為白內障要「熟啲」才能做手術。湯稱，此說法為誤解，尤其對一些較年輕的病人，若白內障已大大影響日常生活及工作，尤其睇文件、用電腦，甚至外出駕駛，已經適合做切除白內障的手術，毋須等候「熟啲」才做。曾經有50歲患白內障女病人，本身居住村屋，晚間街道光線不足，路面比較陰暗，加上受病情影響，令她駕駛時感到困難，故選擇盡早接受白內障手術。

現有白內障手術涉及的人工晶體大約有4款，視乎病人有否近視、遠視問題，以及日常生活和工作需要而作出選擇。例如駕駛人士、職業司機等需要清楚看路牌，便要選擇望遠景比較清晰的人工晶體。若平日要多處理文書及電腦工作，便要考慮揀一些看中至近距離景物較好的人工晶體。

湯指，白內障沒有預防藥物或補充劑，曾有研究發現長期接觸紫外線，可加劇白內障問題，故市民進行戶外活動，無論是工作或進行閒暇活動，都應做好防曬工作，例如使用可抵擋紫外線的太陽眼鏡及闊邊帽子，減低陽光對眼睛的傷害，保護靈魂之窗。另外，由於深近視與白內障息息相關，建議要由兒童期開始預防近視問題，否則數十年後都可能會成為白內障高危族，例如多做戶外活動、望遠景，及減少長時間使用電子產品等。

白內障症狀

較年輕病人可出現症狀：

● 近視異常加深，如一個月內增加200至300度，經常要換眼鏡

● 怕光

● 睇嘢有眩光

● 影像出現重影

較年老病人可出現症狀：

● 視力變模糊、暗淡

● 閱讀細字時唔清楚

● 因視力轉差，經常碰撞到物件

都市人護眼錦囊

● 每年找眼科醫生驗眼1次

● 進行戶外活動，佩戴可抵擋紫外線的太陽眼鏡及帽子

● 多進行戶外活動，眺望遠景，預防近視

● 多吃含抗氧化物如葉黃素、玉米黃素的食材，包括五顏六色的蔬果

● 每睇近嘢如用電腦、玩手機或溫書20分鐘，便看20呎以外的遠景，至少20秒或眨眼20次

● 避免在漆黑中玩手機

● 進行文書、電腦工作時，要確保室內光線充足

資料來源：眼科專科醫生湯文傑

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