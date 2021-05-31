【本報訊】清潔工被控前年8月在深水埗阻撓防暴警察捉拿「爆粗」青年，受審後阻差辦公罪成。他昨向高等法院上訴尋求推翻定罪，重申不排除只是意外阻擋。惟法官潘敏琦直言「冇呢個推論」，因被告審訊時不親自作供，法庭毋須替被告想像答辯理由。法官指清潔工看到防暴警察上前行動後才「夾喺中間」，匪夷所思地撞警察胸口，還要左右移動，結果即場駁回上訴，擇日頒下理由書。

稱或意外 官：無此推論

前年8月5日，警長馮耀彤在長沙灣道馬路準備追截青年，上訴人何永隆（50歲）被指故意趨前「心口貼心口」阻撓，罪成被判160小時社會服務令。上訴方昨指，有警察向着何移動，何未必知道警方正執行職務，何有可能是橫過馬路迴避，混亂間意外碰撞，而碰撞未必阻礙到追截。

潘官反問：「唔係執行職務，為咗嗌交呀？」又質疑碰撞動作匪夷所思：「有幾多人行路會唔帶眼，撞埋一個防暴警員心口，除非視力有問題，智力有問題啦。」潘官續指，意外碰撞的正常反應，理應是「彈開」、「講對唔住」，但何左右移動，口中還說「走」。觀看影片後，她認為何「見到人哋上，先夾喺人哋中間咋嘛」。

上訴方強調，所謂左右移動只是一秒間的事，是自然動作。潘官指「唔一定有一個法定嘅時間先叫阻撓」，上訴方重申也可推論是意外，潘官再質疑他誤解推論原則：「冇呢個推論㗎，佢（何）冇作供，唔需要同佢imagine（想像）答辯。」潘官指最佳證據來自被告本身，但何沒作供，原審裁判官有權全盤信納警察證供，作出不利何的推論。

案件編號：HCMA167/20