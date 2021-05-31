【本報訊】47名民主派初選案昨午再訊，清晨已有多名旁聽師到法院外守候，逾百聲援人士下午在法院大堂亮起手機燈，寓意人心不死，有旁聽者指「一日冇一個真相畀香港人，燈光係唔會熄滅」，批評港府用國安法誣告無辜的香港市民。

瑞典新西蘭澳洲代表旁聽

昨天氣不穩，但有旁聽師清晨已到法院外排隊，大批警員戒備，封鎖其中一條行車線和部份行人路。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、立法會前議員張超雄、鄺俊宇及職工盟蒙兆達亦有到場。除瑞典駐港總領事館副總領事雷博恩到場旁聽外，到場的新西蘭和澳洲駐港領事館代表亦指，兩國強烈關注案件，到場視察香港司法制度的透明度。

至下午近2時，法院大堂有逾百人等候旁聽，趙太排隊時高舉貼有「香港加油」貼紙的手機，亮起閃光燈，每逢有囚車路過或初選案被告到場，便大喊「撐住」。她指燈光寓意港人人心不死，「話畀政府最高嗰啲高層聽，一日冇一個真相畀香港人，燈光係唔會熄滅」。她批評國安法立法之初，港府聲稱不會影響港人，「𠵱家係唔係都攞國安法誣告香港市民」，故親身到法院「睇吓個政府點玩，點樣令香港沉淪」。

馮女士排隊時展示印有47名被告頭像的文宣，寫上「拯救47，不要讓他們消失，五大訴求，缺一不可」標語，並以英文高叫「他們是無辜的」，希望讓在場外媒聽見港人聲音。

11名暫准保釋被告繼續准保，4時許散庭離開時獲大批人士以「沒有暴徒、只有暴政」和「香港人加油」等口號聲護送。半百聲援人士亦留守西九龍裁判法院出車處和通州街行人路，在警方防線前向駛出的囚車亮起閃光燈和揮手，在警方警告違反限聚令下，仍堅持追車至燈口。不少送車師更留守至晚上約8時押送36名被告的囚車全部開出，以及警方車隊駛走後才離開。

其間有短髮女送車師與警員發生衝突，她稱突遭數名警員盤問，並發生推撞和指罵，她一度被指控襲警和阻差辦公，最後警員抄下其身份證資料後放行。